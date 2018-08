Kilometersammler gefragt

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Stadt Wriezen beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an der Aktion „Stadtradeln“. Diese läuft noch bis zum 9. September. Höhepunkt ist am Sonntag eine 34 Kilometer lange Fahrradtour.

Auf 355 Kilometer hatten es am Mittwochvormittag die bisher elf Teilnehmer im Team „Lebendiges Wriezen“ gebracht. Es radelt mit anderen für den Landkreis Märkisch-Oderland, für den die Teilnahme am „Stadtradeln“ ebenfalls Premiere ist. Dass es noch nicht mehr sind, bedauert Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) ein bisschen. Schließlich hatte er seit Juni für die Aktion und den damit verbundenen Beitrag zum Klimaschutz geworben.

Das „Stadtradeln“ stoße bei den Wriezenern aber durchaus auf Interesse, weiß er aus Bürgergesprächen vor und nach dem Start am 20. August. Auch viele Ältere seien mit dem Rad unterwegs und hätten sich gern beteiligt, berichtet Ilm. „Aber sie haben oft kein Internet.“ Gern hätte er auch die Schulen besser eingebunden gesehen. „Doch zwischendurch waren Ferien.“

Dafür habe am Wochenende das völlig unabhängig organisierte erste deutschlandweite, unkommerzielle Fahrradcamp der BUNDjugend Berlin, zeitlich gut gepasst. Beim „Fre!lauf Diy-Bike-Camp“ in Homburgshöhe sei er mit dem Organisator Florian Keiper ins Gespräch gekommen. „Dabei haben wir uns auch über das ,Stadtradeln‘ ausgetauscht“, erzählt Karsten Ilm und verweist auf die Initialen F. K. sowie 16 dazu eingetragene Kilometer in der Teilnehmerliste des Teams „Lebendiges Wriezen“.

Für kurze Strecken in der Stadt hat Ilm in diesen Tagen selbst ein Fahrrad dabei. „Ich fahre wirklich gern, aber oft fehlt mir die Zeit“, gesteht er offen ein. Umso mehr freue er sich jetzt auf die für Sonntag geplante Fahrradtour für jedermann. Treffpunkt dazu ist um 10 Uhr auf dem Wriezener Marktplatz. Von dort aus geht es Richtung Beauregard, Thöringswerder und Bochows Loos nach Herrnhof. Über den Neunziger Winkel führt die Tour weiter nach Vevais. An der Dornbuschmühle werden die Radler eine Pause einlegen.

Die Route habe, so der Bürgermeister weiter, Dieter Hennig vorgeschlagen. Er ist in der Region auch als Tourleiter bei der Tour de MOZ bekannt. Mitfahren wolle ebenfalls die für Bad Freienwalde und Wriezen sowie das Amt Barnim-Oderbruch zuständige Klimamanagerin Henriette Bauer. Zudem werde Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, dazustoßen.

Im Wriezener Rathaus gibt es laut Karsten Ilm übrigens auch ein von Mitarbeitern gern genutztes Dienstfahrrad. Nicht unerwähnt lässt er das erneut anstehende kostenlose Angebot zur Fahrradcodierung und stellt dabei fest, wie fahrradfreundlich die Stadt ist. So verweist er auf zwei Fachgeschäfte in der Wilhelmstraße und die Lage Wriezens an der Tour Brandenburg und am Oderbruchbahnradweg.

Codieraktion in Kooperation der Polizei mit dem Verein „Sicher leben in Wriezen“, heute 14 bis 18.30 Uhr vor der Stiftung Oderbruch, Große Kirchstraße 3 (Edeka-Parkplatz). Für die Fahrradtour sind Anmeldungen über Juliane Dziabas, Telefon 033456 49196, erbeten. Wer sich erst kurzfristig entscheiden kann, ist ebenfalls willkommen.