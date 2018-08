Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit 2008 ist der US-amerikanische Jazz-Posaunist Jiggs Whigham Künstlerischer Leiter des Landesjugendjazzorchesters Brandenburg (LaJJazzO). Am Sonntag nun spielen das LaJJazzO und die YoungVoices Brandenburg unter seiner Leitung das selten aufgeführte „Second Sacred Concert“ von Duke Ellington. Stefanie Lubaschhat mit ihm darüber gesprochen.

Mr. Whigham, es gibt Rockbands, Bläser-Trios, Sinfonieorchester … Warum aber braucht man ein Landesjugendjazzorchester?

Weil das Orchester ganz wunderbar ist. Das Land Brandenburg hat keine Musikhochschule. Das Publikum stellt aber hohe Erwartungen in Bezug auf Bigband-Musik und Jazz. Unser Orchester ist also einerseits das Aushängeschild, andererseits Ausbildungsstätte des Landes für den Jazznachwuchs. Hier kommen die besten jungen Jazz-Musiker zusammen, um zu lernen, gemeinsam zu proben und ihrer großen Leidenschaft zu frönen: Jazzmusik als hohe Kunst. Diese Musik ist qualitativ genauso hoch einzuschätzen wie Bach oder Beethoven.

Wenn man so lange im Musikgeschäft ist wie Sie: Können Ihre jungen Musiker Sie noch überraschen?

Natürlich – die wollen alle spielen, wenn möglich, bis um 3 Uhr morgens. Unsere Arbeit ist geprägt von gegenseitiger Hochachtung. Ich kann meine Erfahrungen aus 50 Jahren aktiver Profimusiker-Karriere anbieten.

Sie sind jetzt zehn Jahre dabei – hätten Sie bei Ihrem Antritt gedacht, dass die Zusammenarbeit so lange währen würde?

Eigentlich nein. Der damalige Geschäftsführer des Musikschulverbandes, Thomas Falk, fragte mich, ob ich Lust und Zeit hätte, die Bigband zu leiten. „Lust ja, Zeit nein“, war meine Antwort. Brandenburg war nicht gerade das Mekka der Jazzmusik. Er hat mich dann überzeugt, und wir haben einfach angefangen. Es war von Beginn an klar: Hier wird professionell gearbeitet. Kurz darauf haben wir den ersten Preis als bestes Auswahlorchester bundesweit in Bamberg errungen (2010). Die Fachwelt ist aufmerksam geworden. Der Direktor der Bundesakademie in Trossingen war begeistert. Und ich habe mich gefreut, dass wir bei diesen Fachleuten so gut ankamen und solche Emotionen wecken konnten. Ich möchte so lange weitermachen, solange ich effektiv zu diesem Erfolg beitragen kann. Mein Herz ist jung, und ich nehme diesen Beruf als Berufung wahr. Nach so vielen Jahren können wir Musiker immer noch viele Emotionen beim Publikum auslösen: Lachen, Freude, Weinen. Wir sind alle Musik-Junkies – das verbindet.

Gibt es Momente mit dem LaJJazzO, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Momente mit dem LaJJazzO gab es viele, die ich als Augenblicke voller Glück erlebt habe: Konzerte im Konzerthaus Berlin, der Wettbewerb in Bamberg, Konzertreisen in die USA oder nach Finnland, um nur einige Highlights zu nennen.

Die Mitglieder des Orchesters wechseln ja regelmäßig, und die Probenzeit ist sehr begrenzt. Fällt es Ihnen und den jungen Musikern eigentlich schwer, sich immer wieder neu aneinander zu gewöhnen? Und wie schafft man es, trotz dieser im Vergleich zu professionellen Orchestern ja recht widrigen Bedingungen dennoch das Beste aus allen Musikern herauszuholen?

Die Probenzeit ist begrenzt, aber sehr intensiv. Wir schicken sechs Wochen vorher die Noten zu. Alle Parts müssen vorbereitet sein, ansonsten heißt es „goodbye“! Ich bin ja eher locker, aber in dieser Hinsicht bin ich streng. Die jungen Musiker müssen diese Einstellung mitbringen.

In Neuzelle wird das LaJJazzO jetzt selten aufgeführte Stücke von Duke Ellington spielen. Warum haben Sie gerade diese ausgewählt?

Das „Second Sacred Concert“ haben wir auf Wunsch des Veranstalters ins Programm genommen. Es ist Bigband-Musik – ein echter Duke Ellington –, aber mit sakralem Inhalt, was gut passt zu dem Spielort.

Sie selbst pendeln noch immer zwischen den USA und Deutschland. In welcher Musikszene fühlen Sie sich eigentlich mehr zu Hause? Und: Wo ist der Jazz noch lebendiger?

Ich bin zu Hause in den USA. Dort bin ich geboren und musikalisch sozialisiert. Ich bin aber schon mehr als 50 Jahre lang auch in Deutschland zu Hause. Die Musik ist universell. Vielleicht kann man sagen, die Jazz-Musik ist in den USA selbstverständlich. In Europa wird Musik generell höher geschätzt.

Sie sind vor wenigen Tagen 75 Jahre alt geworden – können Sie sich vorstellen, noch einmal zehn Jahre am Pult des LaJJazzO zu stehen?

Musik und Kunst halten einen jung. Ich sage immer, ich bin der glücklichste und reichste Mann der Welt. Und wenn Sie mich weiterhin hören wollen, mache ich gern weiter. Mal gucken!

Landesjugendjazzorchester Brandenburg & Young Voices Brandenburg, Open-Air-Konzert am Sonnabend, 20 Uhr, Stiftsplatz, Neuzelle, Karten: www.750jahre-klosterneuzelle.de