Kripo ermittelt Bungalow-Brand

Feuer in Seelow

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Mit 68 Einsatzkräften aus acht Ortswehren und zwölf Löschautos ist am Mittwoch ein Brand in der Seelower Oderbruchstraße gelöscht worden. Gegen 20.20 Uhr wurde die Seelower Feuerwehr alarmiert, weil ein Bungalow in Flammen stand.

Den Einsatzkräften gelang es zwar, den Brand auf dem Grundstück einzudämmen und ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die Gebäude und Bäume auf dem Areal wurden jedoch ein Opfer der Flammen. Erschwerend kam dort hinzu, dass das große Tanklöschauto der Seelower Wehr noch im Waldbrandeinsatz bei Rehfelde war und eine Löschwasserquelle nicht in direkter Nähe war. Das Löschwasser wurde vonder entfernten B167 mit Fahrzeugen herbeigeholt, so Einsatzleiter Candy Schmiedeke, der sich bei allenEinsatzkräften bedankt. Seit heute Vormittag ermittelt die Kripo die Brandursache