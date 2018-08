Neues Vereinsheim des Rugby Clubs sprengt den Kostenrahmen

Roland Becker

Velten (MOZ) Am 1. September 2019 feiert der Veltener RC seinen 50. Geburtstag. Doch ob die Rugby-Spieler die Party im neuen Vereinsheim erleben werden, ist unsicherer denn je. Veltens Baubereichsleiter Berthold Zenner teilte am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss mit, dass nicht nur der Zeit-, sondern auch der Finanzplan außer Rand und Band geraten ist.

Schon seit Jahren ist die Heimstatt der Rugby-Spieler ein Dauerbrenner in den Sitzungen der Stadtverordneten. Spätestens 2016 kam aber so viel Fahrt in das Projekt, dass alle Beteiligten glaubten, bis zum Jubiläum drei Jahre später ein neues Vereinsgebäude samt ansprechendem Spielfeld und ordentlichen Außenanlagen besitzen zu können.

Damals konnte niemand ahnen, dass der beauftragte Planer ein Jahr später wegen Arbeitsüberlastung, so merkte Zenner am Dienstag an, das Handtuch werfen würde. Mit dem neuen Planer wurde das gesamte Projekt nochmals überarbeitet. Das Ergebnis: „Unser Kostenrahmen wurde gesprengt“, so Zenner. Statt von 1,5 Millionen Euro wird jetzt von 1,8 Millionen Euro ausgegangen. Und das ist zu viel. Darin ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass die Bieter bei Ausschreibungen das bis dahin geplante Budget deutlich übertreffen könnten.

„Wir prüfen jetzt wieder die Modulbauweise. Wenn die dadurch erzielten Einsparungen nicht reichen, müssen wir mit dem Verein klären, welche Abstriche gemacht werden können“, zeigte Zenner die Richtung auf, in die es gehen soll.

Die Vereinsspitze reagiert erstaunlich gelassen auf die neuen Hiobsbotschaften. „Die Situation ist nicht schön.“ Mehr Kritik erlaubt sich der Vereinsvorsitzende Norbert Heidekorn nicht. Und er will den Frieden mit der Stadt bewahren: „Wir wollen kein Kriegsbeil ausgraben.“ Natürlich sei dem Verein ein massives Gebäude am liebsten. Man könne aber auch mit einem Modulbau leben. Wichtig ist Heidekorn, dass „am Vereinsheim samt Sozialtrakt nicht gespart wird“. An der Innenausstattung möchte er also keine Abstriche machen. Dann sollten lieber die Außenanlagen weniger nobel ausfallen. Dazu zählt er Parkplätze, Tribüne und die Überdachung der Terrasse. Das dürfte er auch am Mittwoch im Rathaus deutlich gemacht haben, als die neue Lage unter anderem mit Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) und Zenner besprochen wurde. Den Rugby-Spielern sei es wichtig, dass auf dem Vereinsgelände endlich etwas geschieht.

In drei Wochen wollen sich Club und Verwaltung wieder treffen, dann mit konkreten Einspar-Ideen. Die Zeit drängt. „Ich möchte in dieser Wahlperiode wenigstens noch die Grundplatte sehen“, sagte der Bauausschussvorsitzende Andreas Noack (SPD) am Dienstag. Und die endet im Mai 2019.