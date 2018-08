Diamantene Hochzeit: Liebe zum Fußball verbindet

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) „Jeden Tag das Beste draus machen, dann fährt man gut“, lautet das Lebensmotto von Horst Leib. Dem kann seine Frau Gilda nur beipflichten. Heute feiern die glühenden Fans des SC Klein-Mutz ihre Diamantene Hochzeit im Kreise ihrer Familie.

Alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam zu meistern, das ist ihnen gelungen. „Und jetzt hilft jeder dem anderen“, ergänzt Gilda Leib. Es war beim Sängertreffen 1954 in Klein-Mutz, als aus der losen Bekanntschaft der Grundstein für eine engere Beziehung gelegt wurde. Schon drei Jahre vorher hatte Horst Leib, der in Ribbeck wohnte und in Badingen den Beruf des Schmieds erlernte, ein Auge auf seine Zukünftige geworfen. Mit der Heirat ließen sie sich nochmals ein paar Jahre Zeit. Am 20. März 1957, zu Ostern, verlobten sie sich zunächst. „Ich habe sie dann in Klein-Mutz besucht und dann hat sich das bei den Eltern so ergeben“, erinnert er sich, wie er Gilda in Klein-Mutz den Heiratsantrag machte.

Am 30. August 1958 war es soweit: Der damalige Bürgermeister von Klein-Mutz nahm als Standesbeamter die Eheschließung vor. Sieben Tage später erblickte die Tochter das Licht der Welt, Sohn Hartmut wurde 1962 geboren. Drei Enkel- und sechs Urenkelkinder sind der ganze Stolz der Eheleute Leib. Mit der Eheschließung zog Horst Leib nach Klein-Mutz, wo seine Frau im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern mitgearbeitet hatte und Horst eine Beschäftigung bei der Maschinen- und Traktorenstation (MTS) in Osterne fand. Später arbeitete er auf der LPG, so wie seine Frau, die zuvor auch noch in der Möbelfabrik in Zehdenick und in der Konsum-Gaststätte in Klein-Mutz tätig war. Doch mit der Wende war es mit der Sicherheit vorbei. Beide verloren ihre berufliche Existenz, wurden arbeitslos. Mit Mitte 50 waren beide noch zu jung für die Rente. Während Gilda Leib in Berlin eine Anstellung fand, hatte ihr Mann mehr Glück. Über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme fand er den Weg in die Werkstatt des Amtswirtschaftshofes in Gransee. Zeitlebens blieb Horst Leib der Feuerwehr verbunden, vor fast 70 Jahren trat er in die Wehr ein, war später stellvertretender und zur Wendezeit zwei Jahre Ortswehrchef von Klein-Mutz. Er brachte es bis zum Oberbrandmeister. Ihre Leidenschaft für den Fußteil teilten sich die Eheleute. Fast kein Spiel des SC Klein-Mutz ließen sie aus, feuerten ihr Team bei Heim- und Auswärtsspielen an. Aus gesundheitlichen Gründen kehrten sie Klein-Mutz vor drei Jahren den Rücken und fanden im Wohnpark Zehdenick-Nord eine barrierefreie Wohnung, wo sie ihren Lebensabend verbringen. Der Fußball begeistert sie weiterhin, wenn auch nicht mehr von der Bank am Spielfeldrand.