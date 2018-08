dpa

Berlin (dpa) Die Arbeitslosenquote in Berlin ist erneut leicht gestiegen. Im August waren bei den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern insgesamt 158 624 Arbeitslose gemeldet, die Quote lag bei 8,2 Prozent, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Im Juli hatte die Arbeitslosenquote noch bei 8,1 Prozent gelegen. Im Juni war sie mit 7,9 Prozent zum ersten Mal seit dem Mauerfall unter 8 Prozent gesunken.

Die Bundesagentur für Arbeit führt den Anstieg der Arbeitslosigkeit auf saisontypische Entwicklungen zurück. Im Sommer melden sich demnach vor allem Jugendliche nach ihrem Schulabschluss arbeitslos. Die Agentur spricht insgesamt von einer weiterhin positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Im Vergleich zum August 2017 ist die jetzige Arbeitslosenquote um 0,8 Prozent niedriger.