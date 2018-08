4000 Quadratmeter Wald und Heide in Flammen

Mandy Oys

(MOZ) Der Rauch war weithin sichtbar. Über den Kleveschen Damm musste die Feuerwehr am Mittwoch gegen 12.30 Uhr zu einem Brand ausrücken. 4 000 Quadratmeter Wald und Heide standen an der Bahnstrecke zwischen Löwenberg und Bergsdorf in Flammen. Die Löwenberger Feuerwehr wurde von Kameraden aus der Stadt Zehdenick und ihren Ortsteilen, aus Gransee und Liebenwalde unterstützt. Laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs wird wegen des Verdachtes der Brandstiftung ermittelt.