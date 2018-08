DNA und Schuhabdruck gesichert

Mandy Oys

Bergfelde (MOZ) Was genau aus einem Einfamilienhaus in Bergfelde gestohlen wurde, ist noch nicht lückenlos dokumentiert. Die Räume des Hauses an der Bergfelder Hochwaldallee waren durchsucht und völlig in Unordnung gebracht worden, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Die Täter brachen über ein Fenster in das Haus ein. Sie hinterließen am Tatort sowohl eine Schuhspur als auch DNA, sagt Dörte Röhrs. Der Einbruch geschah am Mittwoch zwischen 14 und 21 Uhr. Es ist der zweite in Bergfelde in dieser Woche. Im ersten Fall war ein Hund, der sich im Haus befand, von den Tätern mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt worden.