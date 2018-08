Brief zur Einschulung in Berlin statt beim Erstklässler

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) „Mein Ur-Enkel ist sauer auf seine Oma – und ich möchte echt mal wissen, was mit der Deutschen Post los ist“, sagt Renate Stehdler. Sie ist wütend und ratlos zugleich.

Am 9. August ging die 80-Jährige zur DHL-Poststelle ins City-Center, um einen Brief für ihren Urenkel Even nach Meiningen in Thüringen zu schicken. Der Achtjährige hatte am 11. August Einschulungstag, da wollte ihm seine Urgroßmutter mit ein paar Zeilen und 50 Euro beglückwünschen. „Ich habe extra bei der Mitarbeiterin unterschrieben – und fünf Euro Porto bezahlt“, erzählt Renate Stehdler. Bis 100 Euro Bargeld haftet die Post beim Einschreiben „Wert National“.

Even feierte seine Einschulung – aber ohne das Glückwunschschreiben der Uroma. „Ich bin krank und nicht mehr mobil, deswegen habe ich Grüße per Post geschickt“, sagt die Erkneranerin. Internet hat sie auch nicht zu Hause, wo sie die Sendungsnummer auf der Seite der Deutschen Post hätte eingeben können. Also fuhr sie wieder mit ihrem Elektromobil zur Poststelle. Da auch die Mitarbeiterin keine spezielle Rufnummer hatte, gab sie die Nummer des Einschreibens auf der Homepage ein. „Die Sendung wurde am 09.08.2018 in unserem Logistikzentrum Berlin Südost bearbeitet.“ Diese Statusmeldung hat sich bis Donnerstagabend nicht geändert – fast einen Monat nach der Einsendung.

Ebenso ergab die Nachfrage bei der Post-Pressestelle Berlin bis Mittwochabend keine Neuigkeiten. „Es geht mir nicht um mich. Es geht mir ums Prinzip“, erläutert Renate Stehdler. Sie fühlt sich von der Post allein gelassen – ohne Benachrichtigung, was mit dem Brief geschieht. Inzwischen hat Even seine Oma besucht. „Er war traurig, dass es bei der Einschulung nichts von mir gab.“ (jhh)