Fahrzeug gerät auf der A 111 in Brand

Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ging am Mittwochabend ein Auto auf der A 111 in Flammen auf.

Der 43-jährige Fahrer hatte in seinem Auto Dieselgeruch und plötzlichen Funkenschlag wahrgenommen. Zudem verweigerten die Bremsen ihren Dienst. Geistesgegenwärtig fuhr er von der A 111 ab und kam an der L 171 zum Stehen. Der Mann konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, ehe die komplette Front des Fahrzeugs ausbrannte.

Der Fahrer gab gegenüber den aufnehmenden Ermittlern an, eine Woche zuvor einen Dieselpumpenwechsel in einer Werkstatt veranlasst zu haben. Es wird vermutet, das dies die Ursache für den Brand sein könnte. Der Wagen wurde abgeschleppt und eine Straßenreinigungsfirma damit beauftragt, die Verschmutzungen von geschmolzenen Fahrzeugresten an der Fahrbahn zu beseitigen.