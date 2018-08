Bad Belzig unterzeichnete Friedensvertrag

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Der diesjährige Bad Belziger Altstadtsommer ist Geschichte. Und doch ist ein Veranstaltungspunkt noch immer in vieler Munde. Es ist die Friedenserklärung mit dem Königreich Dänemark, die Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) am Sonntag Nachmittag auf der Hauptbühne am Marktplatz zelebrierte. Hunderte Bad Belziger hatten sich eingefunden, um der Beilegung der 470 Jahre alten Fehde beizuwohnen.

Zuvor stattete der Rathauschef in Begleitung des Kommunikations- und Kulturchefs der Königlich Dänischen Botschaft in Berlin, Jesper Schou-Knudsen, jedoch dem hiesigen Rotary Club einen Kurzbesuch ab. Nicht ohne Grund. Die beiden folgten einer Einladung des Präsidenten Rainulf Pippig und staunten nicht schlecht, als sie erfuhren, dass der hiesige Club seit einem Jahr freundschaftliche Bande mit dem Rotary Club in Taastrup in der Nähe von Kopenhagen pflegt. Seitdem im September vorigen Jahres der Kontakt mit den Dänen über den befreundeten Club in Husum geknüpft worden war, will man in drei Wochen erstmals zu einem Freundschaftsbesuch ins Königreich aufbrechen. „Husum war früher auch dänisch“, bemerkte Schou-Knudsen in diesem Zusammenhang und erinnerte daran, dass selbst das dänische Königshaus deutsche Wurzeln in seinen Geschlechtern hat.

„Wir wären damit nach der Friedenserklärung durch den Bürgermeister die erste Friedensdelegation, die nach Dänemark reist“, verkündete Pippig. Für den Kurzbesuch bedankten sich die engagierten Clubmitglieder mit einem Miniaturmodell des Bad Belziger Rathauses aus der Vogelperspektive.

Dann schritten Leisegang und Jesper Schou-Knudsen der wartenden Menge entgegen. Im Beisein des Berliner Historikers Ralf Gebuhr, der den Schriftverkehr über die Fehde im sächsischen Staatsarchiv in Dresden entdeckte, wurde dieselbe dem wartenden Volk noch einmal bekannt gemacht (BRAWO berichtete). Martin zu Waldenfels, damals Amtmann zu Belzig und Rabenstein, hatte den Privatkrieg mit dem dänischen König Christian schließlich angezettelt.

Dann ging es an den großen Akt. Eigentlich hatte der Bad Belziger Bürgermeister, als er von der offenen Fehde erfahren hatte, vor einen Friedensvertrag abzuschließen. Doch wenige Tage vor dem Fest teilte Friis Arne Petersen, der Botschafter der königlich-dänischen Botschaft in Berlin mit, dass aus rechtlichen Gründen von beiden Seiten ein solcher nicht abgeschlossen werden könne. Weshalb es am Sonntagnachmittag bei der Friedenserklärung durch die Bad Belziger bleiben musste.

„Die Beilegung einer so alten Fehde gehört eigentlich nicht zu den täglichen Arbeitsaufgaben“, bemerkte Jesper Schou-Knudsen in diesem Zusammenhang. Dann ging es an die Unterzeichnung des Papiers durch Leisegang, den Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf, den Historiker Ralf Gebuhr und Seitens der Bürgerschaft durch Elisabeth Hollmann. Sogleich stiegen weiße Tauben in den Himmel und der Olsen-Banden-Chor des Bad Belziger Burgtheaters trällerte die dänische Hymne.

Für seinen Spürsinn und seinen unermüdlichen Einsatz in den Archiven bekam Ralf Gebuhr bei der Gelegenheit durch Bürgermeister Roland Leisegang die „Goldene Spürnase“ verliehen.