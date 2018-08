Wo ist der „tiefste See“?

Juliane Keiner

Bad Belzig (MOZ) Und weiter gehts! Der Belziger Anglerverein beteiligt sich am Fläming-Rekorde-Wettbewerb! In diesem Quartal wird der tiefste See gesucht. Harald Lübbe und Conrad Kopsch sind der Meinung, dass der Anglerteich an der Brandenburger Straße das Zeug zum tiefsten See hat und wittern schon den Quartalssieg! Conrad Kopsch hat mittels eines Echolots eine Tiefe von sechs Metern ermittelt. Wer glaubt, einen tieferen See zu kennen? Teilnehmen kann jedermann und -frau, auch gruppen- und paarweise, aus Bad Belzig, Brück, Wiesenburg und Niemegk. Einsendungen unter dem Kennwort „Fläming-Rekorde“ werden im Bürgerbüro Günter Baaske, Wiesenburger Straße 13 in Bad Belzig, eingereicht oder per Mail an pm@guenter-baaske.de geschickt.