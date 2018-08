Vor 80 Jahren begann die Eindeichung

Ulf Grieger

Sophienthal/Genschmar (MOZ) Am Sonntag startet in Sydowswiese die 5. Gedenk- und Friedensfahrt. Veranstalter sind die Gemeinden Letschin und Bleyen-Genschmar in Verbindung mit dem Deichverband Oderbruch und der MOZ. Mit dieser Radtour erinnern die Teilnehmer an die Opfer, die die Kriegszeit von 1939 bis 1945 im Oderland gefordert hatte. Ein Höhepunkt der Tour ist in diesem Jahr eine Friedensandacht auf dem Garnischberg.

Vor 80 Jahren begann der Deichverband mit der Umsetzung des Planes, zwischen Genschmarer Loose und Kienitz einen neuen Deich zu bauen und somit rund 3200 Morgen (800 Hektar) Land in drei Poldern „dem Oderwasser zu entziehen“, wie es in einem Jahresbericht des Deichverbandes heißt. Die Originalkarten weisen detailliert den Verlauf des auf 9,6 Kilometer Länge berechneten neuen Deiches aus, der den 14 Kilometer langen alten Deich ersetzen sollte. Viele junge Männer aus dem Reichsarbeitsdienstlager Nieschen und mit Kriegsbeginn auch viele Kriegsgefangene, die im zentralen Lager Alt Drewitz (bei Küstrin), im Stalag IIIc, interniert waren, waren am Bau des letztlich nur fünf Kilometer langen Deiches am Kalenziger, heute Sophienthaler Polder beteiligt. Der Deichverband bilanzierte 1942 den Erfolg: Rund 2100 Morgen (525 Hektar) fruchtbaren Ackers seien gewonnen worden und die Anlieger am alten Deich hätten nicht länger mit Drängewasser zu kämpfen. Auf Schautafeln am Von-Haerlem-Blick in Sydowswiese wird der Deichbau dokumentiert.

Heute wird der Polder durch die AGO Zechin bewirtschaftet. Der Landwirtschaftsbetrieb, zu dem auch die MILA Genschmar gehört, nutzt den überwiegenden Teil, rund 400 Hektar, für eine extensive Weidewirtschaft. Derzeit steht dort, nördlich des Garnischberges, eine der Herden der Rinder der Rasse „Uckermärker“. Die Weidehaltung ist mit dem Landesumweltamt vereinbart und dient auch der Landschaftspflege. Das hat zur Folge, dass die Weiden nur zu festgelegten Zeiten gemäht werden dürfen. „Wir dürfen die Flächen nicht umbrechen, um neu einzusäen“, erklärt AGO-Vorsitzender Enrico Krüger. 320 Mutterkühe der Rasse „Uckermärker“ leben insgesamt dort an der Oder in drei Herden. Im August hatten sie Besuch von den zehn Bullen. „Die Koppeln dürfen nicht betreten werden“, erläutert Carolin Krüger von der Geschäftsführung. Besucher des Garnischberges werden gebeten, auf den Wegen zu bleiben. „Denn eine Mutterkuh, die ein Kälbchen hat, kann aggressiver werden als ein Bulle“, sagt sie. Das Rindfleisch wird auch im Internet vermarktet. Auf www.oderwiesenrind.de kann man seinen ganz persönlichen Einkaufszettel zusammenstellen.

Rund 85 Hektar im Polder sind Ackerfläche. Doch die Bodenwertzahl ist mit 20 bis 30 nicht sehr hoch, so Enrico Krüger.

5. Gedenk- und Friedensfahrt am 2. September, Treff: 10 Uhr am Ortseingang Sydowswiese, 10.45 Uhr Friedens-Andacht mit Pfarrer Daniel Dubek auf dem Garnischberg, 11.45 Uhr Imbiss am Von-Haerlem-Blick Sydowswiese