Verfassungsschutz hat Veltener Drachenbootverein im Visier

Velten/Oranienburg (MOZ) Der brandenburgische Verfassungsschutz hat den Veltener Drachensportverein „Projekt Habula“ wegen starker rechtsextremistischer Bezüge ins Visier genommen. Einer der Hauptprotagonisten ist der Veltener NPD-Stadtverordnete Robert Wolinski. Der Verein weist politische Absichten zurück.

Bei den Drachenbootrennen in Oranienburg und Velten hat das „Projekt Habula“ zuletzt immer Plätze in den vorderen Rängen erreicht. Doch glaubt man dem Verfassungsschutz, verfolgt das Team nicht nur sportliche Ziele, sondern auch politische. „Das Projekt Habula ist ein weiterer Versuch der rechtsextremistischen Szene, mit vordergründig unpolitisch wirkenden Angeboten neue Mitglieder zu gewinnen“, heißt es in einer unlängst veröffentlichten Erklärung der Behörde. Sie verweist nicht nur darauf, dass neben Wolinski noch weitere Neonazis im Projekt engagiert sind, darunter langjährige Aktivisten des NPD-Jugendverbandes „Junge Nationalisten“ (JN). Auch die verwendete Symbolik spreche eine klare Sprache. So nutze der Verein den in Neonazikreisen weit verbreiteten Ausdruck „Furor Teutonicus“, der in der Szene in Bezug auf den rechtsextremen Publizisten Hans-Dietrich Sander als „germanische Angriffslust“ verstanden werde. Nach Sander gelte es „zur Wiederherstellung Deutschlands“ den „entschlummerten ,Furor teutonicus’“ zu erwecken, um so „den Deutschen ihren bewährten Kampfgeist und ihren berechtigten Stolz zurückzugeben, die sie beim Bau eines neuen Reiches brauchen“, erklärt der Verfassungsschutz. Da Sanders Schriften in der Szene allseits bekannt seien, „dürfte die Wahl des Ausdrucks ,Furor Teutonicus’ im Vereinslogo daher als bewusste Anlehnung an den rechtsextremistischen Vordenker und seine Theorien gelten“. Wolinski, der laut aktuellem Verfassungsschutzbericht über seinen Veranstaltungsservice „MVD“ und die Kameradschaft „Märkische Skinheads 88“ eine tragende Rolle bei der Organisation rechtsextremer Konzerte spielt, verwende „Furor Teutonicus“ auch auf Werbematerialien. Dass das Projekt „Habula“ nur zufällig den Ausdruck verwende, könne ausgeschlossen werden.

Bereits nach dem Oranienburger Drachenbootrennen 2017 hatte sich der Stadtverordnete Enrico Rossius (Linke), der seit seiner Hochzeit Mitte August den Nachnamen Geißler trägt, darüber beschwert, dass „Habula“ zu den Drachenbootrennen zugelassen werde. In den Stadtverwaltungen von Oranienburg und Velten sah man bislang mangels ausreichender Informationen über den Verein aber keine Handhabe, ihn von den Rennen auszuschließen. „Wenn jetzt mit dem Verfassungsschutz eine Landesbehörde die rechtsextremistische Nähe belegt und sogar warnt, ergibt sich eventuell ein Ansatzpunkt, das Team von künftigen Veranstaltungen fernzuhalten“, so Oranienburgs Stadtverwaltungssprecher Gilbert Collé. Beim diesjährigen Drachenbootrennen sei Wert darauf gelegt worden, dass es frei von politischer Propaganda bleibe. Der Stadt Velten hatte das „Habula“-Team vor dem dortigen Rennen selbst erklärt, keine politischen Ziele zu verfolgen. Das betonen die Drachenbootfahrer auch auf ihrer Facebookseite: „Wir sind ein Sportverein und möchten nicht politisiert werden. Wir trainieren in unserem Verein in respektvollem Miteinander. Bei uns stehen der Spaß und der sportliche Erfolg an erster Stelle.“ Die Veltener Stadtverwaltung hatte daran schon vor der Verlautbarung des Verfassungsschutzes ihre Zweifel. „Wir kennen ja den einen oder anderen aus dem Boot“, so Stadtsprecherin Ivonne Pelz. Die Ofenstädter haben inzwischen erste Konsequenzen gezogen. Im kommenden Jahr soll das Drachenbootrennen unter ein Motto für Toleranz, ein friedliches Miteinander und gegen Fremdenfeindlichkeit gestellt werden. „Wir werden sehen, ob sich die ,Habula’-Leute dazu bekennen wollen.“

Vor dem nächsten Rennen wird sich NPD-Funktionär und „Habula“-Paddler Robert Wolinski womöglich aber noch wegen Nötigung vor dem Amtsgericht Oranienburg verantworten müssen. Er war am Rande des Oranienburger Drachenbootrennens mit Enrico Rossius aneinander geraten. Rossius hatte das „Habula“-Fahrerlager fotografiert. Wolinski soll Rossius nach Auskunft von Gerichtsdirektor Olaf Adamus danach aufgefordert haben, die Bilder zu löschen und ihm auch Gewalt angedroht haben (Wortlaut: “Sonst gibt’s was auf die Fresse.“) Einem in der Sache gegen Wolinski bereits verhängten Strafbefehl hat der Veltener Kommunalpolitiker widersprochen. Deshalb muss nun ein Richter entscheiden. Einen Verhandlungstermin gibt es laut Adamus noch nicht.

Robert Wolinski hatte die Anschuldigung bereits im vergangenen Jahr gegenüber dieser Zeitung zurückgewiesen. Er habe Rossius nicht bedroht, sondern ihn „lediglich mit Nachdruck ermahnt, die anwesenden Frauen und Kinder nicht zu fotografieren“. Der NPD-Mann hatte danach auch den Linken-Stadtverordneten wegen Nötigung angezeigt. Gegen Rossius, jetzt Geißler, ist am Amtsgericht allerdings kein Verfahren anhängig.