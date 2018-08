Sommerfest für Tierfreunde

Thomas Pilz

Tornow (MOZ) Auch das Tierheim in Tornow ist mit dem Auto derzeit nur auf Umwegen zu erreichen – die Ortsdurchfahrt in Marienthal bleibt weiterhin voll gesperrt, lediglich Anlieger haben bis zur Baustelle freie Fahrt. Das wird auch am kommenden Sonntag so sein, wenn der Tierschutzverein Oberhavel sein traditionelles Sommerfest feiert.

Los geht es um 12 Uhr mit der offiziellen Eröffnung, bei der Vereinschefin Ellen Schütze über die Arbeit der Interessengemeinschaft berichten dürfte. Sie kann viel erzählen. Zum Beispiel von der Aktion, die vom 13. bis 16. Juli stattfand, als Ralf Seeger und sein Team – die harten Hunde – Aufbauarbeit im Tornower Heim leisteten. Die erste Etappe sei geschafft, „und unsere Schützlinge können sich bereits an einem Badeteich erfreuen“, berichtet Ellen Schütze auf der Website des Vereins. Außerdem ist der Kletterpark überdacht und die Ruhe- und Seniorenzone für Hunde eingezäunt. Das sei „mal richtige Man-Power“ gewesen, die sich an den Tagen vom 22. bis 24. Juli wiederholte. Abgesehen davon: „Wir freuen uns über freiwillige Helfer, und wer einfach nur mal gucken will, ist auch herzlich eingeladen“, erklärt die Vereinschefin.

Im Mittelpunkt des Sommerfestes wird die Tombola stehen mit vielen Gewinnmöglichkeiten. Vegetarische Köstlichkeiten werden geboten, Kaffee und Kuchen ebenso. Um 12.30 Uhr und 14 Uhr werden die „Jukeboys“, eine hervorragende Rock ’n’ Roll-Band, für Stimmung sorgen. Um 13.30 Uhr findet eine Hundevorführung statt.