Brücke „Am Gutshof“ nicht sicher

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Bei der Prüfung der Brücke über die Alte Oder der Straße „Am Gutshof“ in Golzow wurden Mängel festgestellt. Die Geländer auf beiden Seiten sind zu ersetzen. Dies würde jedoch die nutzbare Überfahrbreite auf 2.11 Meter einengen. Die Gemeindevertreter haben vier Lösungsvarianten diskutiert und sich für einen Neubau entschieden.

Auch kleine Brücken können große Sorgen bereiten. Nach dem tragischen Einsturz der Brücke in Genua war auch die Standfestigkeit deutscher Brücken hinterfragt worden. Da hatte allerdings die Prüfung der Brücke über die Alte Oder, kurz bevor sich der Fluss in Schleusen- und Richtgraben teilt, bereits stattgefunden. Dies mit dem Ergebnis, dass das Bauwerk, das für die 14 Bewohner des Grundstücks „Am Gutshof“ 3 bis 6 die einzige Zufahrt darstellt, nicht mehr verkehrssicher ist.

Größter Mangel ist das Geländer. Um das aber erneuern zu können, müsste die nur 3.11 Meter breite Brücke durch den Aufbau von Kappen weiter eingeengt werden, so dass nur noch eine Durchfahrtsbreite von 2.11 Metern bliebe. Erforderlich wäre aber, selbst wenn die Brücke nur für Pkw genutzt wird, eine Breite von mindestens 2,75 Metern.

Die Gemeindevertreter hatten über vier Varianten zu beraten, die die Verwaltung als mögliche Lösungen vorbereitet hatte. Zum einen sollte eine Einstufungsberechnung der Brücke erfolgen, die Voraussetzung für eine Sanierung oder einen Ersatzneubau wäre. Dies wird rund 15 000 Euro kosten. Als zweite Variante wird ein Ersatzneubau vorgeschlagen, dessen Kosten mit 475 000 Euro veranschlagt werden. Bislang war das Amt davon ausgegangen, dass für die Alte Oder als Gewässer erster Ordnung kein Durchlass gebaut werden dürfe. An anderen Stellen, so zum Beispiel beim Jesargraben in der Straße zwischen Letschin und Sophienthal, wurden jedoch Durchlässe gebaut. Die Kosten würden sich dabei halbieren. Bürgermeister Frank Schütz und Amtsdirektor Lothar Ebert informierten, dass man bei der Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Golzow auf offene Ohren gestoßen sei, wenn es um eine Förderung der Baumaßnahme geht. Diese würde 75 Prozent der Bruttokosten ausmachen.

Als dritte Variante wurde durchgespielt, was der Aufbau einer Behelfsbrücke kostet. Da die Firma, die eine solche Brücke ausleihen würde, nicht bereit ist, das Bauwerk zu verkaufen, bliebe die Gemeinde auf dauerhaften Kosten von mindestens 10 000 Euro jährlich sitzen.

Viertens wurde geprüft, ob der untergepflügte Weg vom Kleinbahndamm zur einstigen Bauernwirtschaft reaktiviert werden könnte. Das Herrichten des 350 Meter langen Notweges würde rund 120 000 Euro kosten.

Die Gemeindevertreter sprachen sich dafür aus, dass ein Neubau in Angriff genommen werden sollte. Den Bewohnern könne nicht zugemutet werden, den Umweg über den Kleinbahndamm zu nehmen. Zumal auf dem Areal auch zwei Betriebe ihren Sitz haben. Darauf machte auch Lars Knospe aufmerksam, der in einem Nebengebäude eine Karosseriebaufirma betreibt. „Die Frage ist, wie meine Kunden noch zur Werkstatt kommen, wenn die Brücke gesperrt wird“, sagte er. Es sei wichtig, dass es für die Bauzeit eine Ersatzbrücke neben dem alten Bauwerk gibt. Platz wäre dafür vorhanden, schätzt er ein. Für seinen Bruder Jörn Knospe, er hat eine Möbeltischlerei dort, treffe das genauso zu. Ver- oder Entsorgungsfahrzeuge müssten aber nicht über diese Brücke.