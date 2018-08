Kindergästehaus könnte zur Kita werden

Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Das Kinderhaus am Ortseingang von Nassenheide könnte bald zu neuen Ehren kommen: Die Gesellschaft für Familien- und Jugendhilfe will sich dem Löwenberger Land als freier Träger für eine Kita anbieten.

Eine Alternative, aus der sowohl die Gesellschaft als auch die Gemeinde ihre Vorteile ziehen könnten – das Löwenberger Land in der Hinsicht, dass weitere Kitaplätze gerade in Nassenheide angeboten werden können. Immerhin wächst die Gemeinde seit Jahren kontinuierlich. Vor allem die Berlin-nahen Ortsteile mit ihrer guten Anbindung an die Hauptstadt über Straße und Bahn sind insbesondere bei Familien als Wohnstandorte im Grünen gefragt. Das hat zu Folge, dass es in den Kitas der Gemeinde immer enger wird, also weitere Plätze geschaffen werden müssen, wie es die Kitabedarfsplanung vorsieht. Deshalb soll unter anderem in Teschendorf eine neue Kita gebaut und in Grüneberg die vorhandene Einrichtung erweitert werden. Eine solche wäre auch in Nassenheide notwendig. Doch würde eine zweite Kita im Ortsteil ebenso für eine Entspannung sorgen.

Die Gesellschaft für Familien- und Jugendhilfe, die das Kindergästehaus 2000 übernommen hat und in Berlin zudem vier Kitas betreibt, wäre ebenfalls nicht abgeneigt, sich in Nassenheide zu engagieren. Der Grund ist einfach: Das Gästehaus ist als Ausflugsziel für Kindergruppen aus Berlin attraktiv, wie die Reservierungen belegen. Im Winter allerdings geht die Nachfrage merklich zurück, wie Dr. Monika Zantke als Geschäftsführerin erklärt. Deshalb wäre die Umnutzung eine Win-Win-Situation sowohl für die Gesellschaft als auch die Gemeinde, so die Überlegungen.

Einen Vorteil sieht die Geschäftsführerin darin, dass das Gebäude durch seine Nutzung als Kinderhaus bereits kinderfreundlich ausgebaut sei. Größere Umbauten befürchtet sie nicht. Auch Nebenräume gebe es genügend, darunter sogar eine Turnhalle. Das Grundstück sei weiträumig und Spielplätze auch schon vorhanden.

In ihren Planungen geht Dr. Monika Zantke davon aus, dass die Kita im Laufe des kommenden Jahres ihre Dienste anbieten könnte. Abhängig ist der Zeitplan zum einen von den laufenden Verträgen. „Wir werden Kindereinrichtungen, die bei uns Plätze gebucht haben, nicht einfach absagen“, so die Geschäftsführerin. Zum anderen müssen dann die Handwerker ran, um die notwendigen Umbauten auszuführen.

Ein Problem mit dem Land Berlin als Eigentümer des Areals sieht sie nicht, da eine Nutzung als Kita bei Abschluss des Vertrages nicht ausgeschlossen wurde. Mit einer Platzzahl für etwa 40 Kinder würde die Gesellschaft an den Start gehen. Bis dahin will sich die Gesellschaft, die bislang nur in Berlin Kitas betreibt, mit den Betreuungsregeln und -vorschriften im Land Brandenburg vertraut gemacht haben. Erste Kontakte hat die Gesellschaft deshalb bereits mit freien Trägern geknüpft, die in Oranienburg Kitas betreiben.

Letzter Punkt innerhalb der Planungen ist dann die Rekrutierung des notwendigen Personals, insbesondere des pädagogischen. Das soll in erster Linie aus dem Umland kommen. „Wir wissen, dass das schwer wird, aber deshalb planen wir auch langfristig“, erklärt Dr. Monika Zantke, blickt aber dennoch optimistisch in die Zukunft. Nun hofft sie darauf, dass sie ihre Planungen möglichst bald einmal in den politischen Gremien des Löwenberger Landes vorstellen kann.