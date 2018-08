Anklage gegen Mutter und Partner angekündigt

dpa

Cottbus (dpa) Der Fall einer monatelang versteckten und missbrauchten 13-Jährigen in Südbrandenburg soll vor Gericht kommen.

Die Staatsanwaltschaft Cottbus kündigte am Donnerstag an, Anklage gegen die Mutter des Mädchens und den Partner der Frau wegen Kindesentziehung und schweren sexuellen Missbrauchs erheben zu werden.

Im Oktober 2017 war das Mädchen aus einer Cottbuser Wohngruppe verschwunden. Das Jugendamt hatte die Obhut. Nach Monaten wurde es in der Wohnung des Paares in Groß Schacksdorf (Spree-Neiße) gefunden. Der zu dem Zeitpunkt 46 Jahre alte Mann sitzt seither in Untersuchungshaft. Die 52 Jahre alte Mutter kam vor einiger Zeit unter strengen Auflagen auf freien Fuß.