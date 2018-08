Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Einsatz, Engagement, Ehrenamt: Um die Bürger, die sich jahrein, jahraus um das Wohl in den Dörfern, von Alt und Jung bemühen, ehrt das Amt Barnim-Oderbruch jedes Jahr seine „Bürger des Jahres“ sowie die Nominierten.

In diesem Jahr fiel die Wahl der fünfköpfigen Jury – bestehend aus Amtsdirektor Karsten Birkholz, den früheren Bürgermeistern Eva-Maria Andresen, Marita Steinkamp, Siegfried Link sowie Kornelia Nagel – auf neun besonders engagierte Bürger aus den Gemeinden Prötzel, Bliesdorf, Reichenow-Möglin, Oderaue, Neutrebbin und Neulewin. Das sind: Heike Gräfe, Uwe Both, Antje Milter, Heike Roth, Gabor Hanke, Christian Baugatz, Anneliese Fahl, Gisela Sauer und Ute Schimanek.

Als „Bürger des Jahres 2017“ wurden davon Heike Gräfe, Uwe Both und Antje Milter ausgezeichnet. „Alles was Technik ist, ist seine Leidenschaft“, hieß es von Vorjahrespreisträgerin Hanni Bode über Uwe Both. Dem Sternebecker sei das Zusammenleben in der Gemeinde ein Anliegen – und er sei nicht zuletzt deshalb ein Vorbild für alle Generationen. „Und natürlich würde er auch für seine Familie durchs Feuer gehen“, so Hanni Bode weiter. Feuer und Flamme für ihre Gemeinde ist auch Antje Milter. Die junge Frau aus Bliesdorf wurde mit einer Laudatio vom zuständigen Bürgermeister Reiner Labitzke geehrt. „Ich habe aber nur Stichpunkte gemacht, sonst würden die anderthalb Stunden nicht reichen“, scherzte er. Denn die junge Frau ist sowohl im Dorf bei den Festen als auch in der Feuerwehr und beim Karneval aktiv. Auch beim neuen Spielplatz sei sie der Motor gewesen, hob Reiner Labitzke hervor. Und lobte sie als besonders teamfähig und bodenständig. „Es ist wichtig, solche Einwohner in den Gemeinden zu haben.“

Das gilt auch für die Gemeinde Reichenow-Möglin. Dort wirkt seit Jahren Heike Gräfe, wie Laudator Uwe Schilling bei der Feierstunde am Dienstag im Amtssaal hervor hob. „Ihr Engagement geht weit über ihre Arbeitsstelle hinaus und zeichnet sich durch tiefgründige Recherche und unermüdlichen Forscherdrang aus“, so Schilling. Außerdem seien Heike Gräfe unzählige fach- und sachkundige Führungen durch das Dorf, den Park und natürlich das Thaer-Museum in Möglin zu verdanken. Ebenso wie die Vorbereitungen für die 675-Jahrfeier kürzlich.

„Jeder einzelne von Ihnen hat es verdient, ausgezeichnet zu werden“, sagte Amtsdirektor Karsten Birkholz zu Beginn der Feier. Dem gesamten Amt sei zu wünschen, dass die Engagierten auch weiterhin in den Gemeinden tätig sind. „Im Namen aller Amtsausschussmitglieder sage ich vielen Dank für das, was sie tun.“ Das galt eben auch den anderen Nominierten, die alle gleichermaßen eine Würdigung verdient hätten, so der Wriezener Verwaltungschef. Dazu gehörten Ute Schimanek aus Harnekop, die sich bei Mellis kleiner Farm, den Kreativ-Klucken und bei den Dorffesten einbringt, Anneliese Fahl aus Neutrebbin, die im Sportverein und in der Nachbarschaftshilfe aktiv ist sowie im großen Rahmen Romméspiele organisiert. Auch nominiert war Gabor Hanke aus Bliesdorf, der maßgeblich für den Zusammenhalt im Dorf und die Wünsche der Kinder sowie die Unterstützung der Feuerwehr verantwortlich zeichnet.

Christian-Ulrich Baugatz aus Kerstenbruch wurde für sein Wirken in der Kulturstube ausgezeichnet, die er mit Leben erfüllt hat. Auch sein Engagement für den Singekreis und den Zeichenzirkel fanden in diesem Zusammenhang Erwähnung. Ebenfalls zu den Nominierten zählten Heike Roth von der Bücherkiste Altreetz und Gisela Sauder, die seit fast 60 Jahren im Neulewiner Kirchenchor aktiv ist und sich in der Kirchengemeinde und im Geselligkeitsverein einbringt.