Passanten von hinten mit Messer attackiert - Beschuldiger gesteht

dpa

Berlin (dpa) Nach einer Messerattacke gegen einen Passanten in Berlin-Mitte hat ein 30-Jähriger vor dem Landgericht gestanden.

Er habe den Mann aber nicht töten wollen, erklärte der Beschuldigte am Donnerstag zu Prozessbeginn. Zu dem Angriff im März 2018 sei es gekommen, weil er sich „irgendwie in Gefahr gefühlt“ habe. Mehrfach hatte er laut Ermittlungen von hinten auf den Geschädigten eingestochen. Der 25 Jahre alte Mann habe leichte Verletzungen erlitten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.

Der aus Syrien stammende Beschuldigte sagte, er habe sich damals beobachtet gefühlt und mit der Polizei darüber reden wollen. Den Geschädigten, dem er auf der Rosenthaler Straße zufällig begegnet sei, habe er nicht verletzen wollen. Den Ermittlungen zufolge war die Klinge seines Küchenmessers abgebrochen. Zudem hätten weitere Passanten eingegriffen und Schimmeres verhindert.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte wegen einer erheblichen Erkrankung bei der Tat nicht schuldfähig war. Die Behörde strebt eine dauerhafte Unterbringung des 30-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der Prozess wird am 6. September fortgesetzt.