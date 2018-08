dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will noch an diesem Donnerstag einen Nachfolger für das Amt des Wirtschaftsministers präsentieren. Regierungssprecher Florian Engels kündigte einen entsprechenden Termin für 17.00 Uhr in der Staatskanzlei in Potsdam an. Den Namen des Nachfolgers nannte er nicht.

Eine neue Personalie für den Posten musste gesucht werden, weil der bisherige Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am 21. August überraschend seinen Rücktritt aus familiären Gründen zur Landtagssitzung am 19. September erklärt hatte. Seit November 2014 führte der 51-Jährige das Ministerium für Wirtschaft und Energie.