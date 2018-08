Eine lange Straße für die Kunst

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf/Birkenwerder (MOZ) Eine 200 Meter lange Festmeile entsteht am kommenden Sonnabend an der Birkenwerderstraße. Auf der Verbindungsstraße zwischen Hohen Neuendorf und Birkenwerder reihen sich Besucher wie Aussteller in den Skulpturenboulevard ein.

Mehr als 30 Marktstände von Vereinen, Künstlern und Kunsthandwerkern locken mit ihren Angeboten. Die Künstler der Skulpturen haben ihr Kommen angekündigt und unterhalten sich gerne mit Interessierten über ihre Arbeit.

Aber nicht nur ausgewiesene Kunstfreunde sollen sich angesprochen fühlen, sondern auch Familien. Um 15.20 Uhr wird vom Kinder- und Jugendfreizeithaus Corn die „Skulptur 2“ feierlich enthüllt. Es gibt zudem Spielmöglichkeiten. Für jüngere Besucher hat die Deutsche Waldjugend am Jugendzentrum Wasserwerk eine mongolische Jurte aufgestellt. Es kann die Natur erforscht werden, und die „Uni4Kids“ entlässt Riesenseifenblasen in die Luft.

Andere präsentieren ihre Arbeit, so zum Beispiel die Willkommensinitiative Birkenwerder, der Hohen Neuendorfer Kulturkreis, die Nordbahngemeinden mit Courage und die Unternehmergemeinschaft Hohen Neuendorf. Auch der Förderverein der Pinnower Kirche stellt sich vor. Dessen Vorsitzender Klaus Sokol will den Besuchern passenderweise anhand einer Skulptur zeigen, welches – neben Musik, Lesungen und Ausstellungen – das Hauptanliegen des Vereins ist, nämlich die Restaurierung des Innenraums des Pinnower Gotteshauses.

Mit dieser Skulptur hat es eine Bewandtnis: Kopflos und auch sonst versehrt, fristete sie in einer staubigen Ecke der Kirche ein vergessenes Dasein. Eigentlich gehört sie an den Altar des Pinnower Gotteshauses – dachte Klaus Sokol zunächst. Nun ist der Altar aber bereits ganz schmuck wiederhergestellt, und die Plätze für Apostel oder andere wichtige Männer sind alle besetzt! Die nun also auch noch überzählige Figur ist nicht identisch mit einer der sechs Skulpturen am Altar, also diente sie vielleicht immer schon anderswo als Schmuck. Nun kommt sie, von Klaus Sokol ein wenig gesäubert, als Sinnbild für den zum Teil noch restaurierungsbedürftigen Kirchenraum immerhin zu neuen Ehren.

Wem das zu theoretisch ist, der erfreut sich bestimmt an der Musik, mit der Punkt 15 Uhr das Fest eröffnet wird. Viele Bläser geben sich die Ehre: Von Hohen Neuendorfer Seite aus kommt der Fanfarenzug der Gruppe Birkenbrass aus Birkenwerder entgegen. Beide vereinigen sich musikalisch an der Ortsgrenze. Bis in den Abend hinein gibt es Vielseitiges für jedes Paar Ohren: Klassik mit den „Cellharmonikern“, Blue Grass, Drumming und Rhythm & Blues mit Dave Goodmann, Break Dance mit Hip Hop Romeo sowie Auftritte der Kammermusikfreunde Birkenwerder und als krönenden Abschluss um 19 Uhr die Band „Fanfara Kalashnikov“.

Die Kommunen richten das Straßenfest gemeinsam mit den Künstlern der Open-Air-Galerie und dem Ideenstifter Roland Matticzk aus. Auf kulinarische Leckerbissen muss niemand verzichten, und der Wein aus Müllheim schmeckt sicher auch dieses Jahr wieder. Wie beim Herbstfest eine Woche später springt die Energie Mark Brandenburg (EMB) zur finanziellen Unterstützung ein.