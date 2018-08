Grünes Licht für neue Windmühlen

Nadja Voigt

Bliesdorf (MOZ) Das Thema Windkraft hat die Gemeinde Bliesdorf erneut beschäftigt. Auf der Gemeindevertretersitzung am Montag im Bürgerhaus in Metzdorf hatten die Kommunalpolitiker noch einmal die Möglichkeit, zu dem Antrag der Firma Green Wind Energy Fragen zu stellen oder dem Projekt ihr Einvernehmen zu geben. Das war jedoch nicht der Fall. Lediglich Andreas Matthews, Gemeindevertreter aus Katharinenhof, fragte noch einmal nach, wie das Thema Ersatzpflanzungen geregelt sei. Franziska Göbel von der Firma Green Wind informierte, dass es im vergangenen Jahr einen Beschluss gegeben habe, wonach über den Naturschutzfonds Gelder in Ersatzpflanzungen in Gemeinden fließen sollen, in denen auch Windprojekte realisiert werden. Dabei werde ihre Firma sie, wenn gewünscht, unterstützen. Die Chancen dafür, Ersatzpflanzungen nach Bliesdorf zu bekommen, stünden nach dem Beschluss des Stiftungsvorstandes gut. „Ob wir sie bekommen, wissen wir allerdings nicht“, schränkte Amtsdirektor Karsten Birkholz ein.

Zu der letzten Sitzung im März dieses Jahres, so Franziska Göbel, habe sich nichts geändert. Außer, dass es im Planungsverfahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben werde. Vier Wochen lang werden die Unterlagen öffentlich ausliegen und es wird auch für Bürger möglich sein, Stellungnahmen abzugeben. Die werden dann bei einem öffentlichen Erörterungstermin abgewogen. Erst daraus ergebe sich dann die Genehmigungsfähigkeit, so die Projektplanerin weiter. Da das öffentliche Verfahren sehr zeitintensiv ist, sei mit einem Erörterungstermin erst zum Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres zu rechnen. Mit einem Baubeginn rechnet Franziska Göbel nicht vor Ende des nächsten Jahres.

Geplant ist, Teile des Bliesdorfer Windparks zu repowern. Auf dem Gebiet der Gemeinden Bliesdorf und Neutrebbin handelt es sich um drei Anlagen, die abgebaut und komplett neu aufgestellt werden. Sie erreichen dann eine Höhe von rund 200 Metern. Die Fundamente reichen drei Meter in den Boden und haben bis zu 20 Meter Radius.