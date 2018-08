Im Kanal gefundene Frau ist ertrunken

dpa

Wustermark (dpa) Die im Havelkanal bei Wustermark (Kreis Havelland) gefundene Frau ist ertrunken.

Das habe die Obduktion der vermissten 29-Jährigen aus Linstow (Landkreis Rostock) ergeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, Harald Nowack, am Donnerstag. Ihr festgenommener Begleiter - beide stammen aus Polen - bleibe in den Niederlanden in Haft und soll an die polnische Polizei ausgeliefert werden. Die Rostocker Staatsanwaltschaft leitet das Verfahren bisher, weil die 29-Jährige am 25. August aus Linstow verschwand, wo sie arbeitete.

„Der Fall ist mysteriös“, sagte Nowack. So könne man noch nicht sagen, ob die Frau, die am Montag in voller Bekleidung im Kanal gefunden worden war, überhaupt schwimmen konnte. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen - wie Spuren von Gewalt - aber die rechtsmedizinischen Tests seien noch nicht abgeschlossen. Es stünden noch toxikologische Untersuchungen aus. Laut Polizei sollen sie und der festgenommene 27-jährige Pole ein Paar gewesen sein.