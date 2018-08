Open Air im Veltener Museumshof

Roland Becker

Velten (HGA) Zum Open Air Benefizkonzert laden der Rotary Club Hennigsdorf/Oranienburg sowie das Orchester von Ronny Heinrich für Sonnabend in den Veltener Museumshof ein.

Ab 19 Uhr erklingen in der Wilhelmstraße 32 Melodien aus Operette, Musical, aus der Welt des Schlagers und der Filme. Als Solisten werden in diesem Jahr die Sopranistin Birgit Pehnert und der Kammersänger Heiko Reissing begrüßt. Karten zu 28 und 35 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Im Preis von 55 Euro ist ein um 17.30 Uhr beginnendes Dinner enthalten, das der Koch Christian Haferkorn bereitet. Die Einnahmen gehen in diesem Jahr an die Charity Banditen aus Hohen Neuendorf.