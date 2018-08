Radsportteam will Zeichen gegen Gewalt setzen

Silvia Passow

Nauen Der vierte Tag ihrer Etappe sollte in Potsdam enden, in Nauen legten sie am Dienstag eine Pause ein, die rund dreißig Teilnehmer der Radsportgruppe Weißer Ring. Auf ihrer Fahrt von der Küste bis zur Dresdener Frauenkirche wollen sie sensibilisieren für ihr Anliegen, tragen die Botschaft über die Landstraßen, durch die Ortschaften am Wegesrand und in die Städte. Hilfe für die Opfer von Gewalt und Kriminalität, dafür steht der Weiße Ring. In Nauen empfing die stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings, Barbara Richstein, die Radfahrer/innen. Es gab Kuchen, Wasser und Zeit für ein kleines Gespräch blieb auch, bevor sich die Truppe mitsamt ihrer Botschaft wieder auf die Räder schwang.

Den Verein mit dem vollständigen Namen Weißer Ring - Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e.V. wurde 1976 vom Fernsehjournalisten Eduard Zimmermann in Mainz gegründet. Seit Ende 2012 radelt das Radsportteam, dass 2008 von sportbegeisterten Polizisten der Hamburger Polizei gegründet wurde, für den Weißen Ring. Inzwischen haben sich den radelnden Polizisten einige Zivilpersonen angeschlossen. Patrick Möller radelt hier mit, Geschäftsführer der Wall GmbH, dessen Unternehmen unterstützt die Aktion. Der US-Generalkonsul aus Hamburg, Richard Yoneoka, ist ebenfalls dabei, sowie Polizeibeamte aus allen Abteilungen und Dienstgraden.

Angeführt werden sie von Ray Goebeler von der Wasserschutzpolizei aus Hamburg. Er ist der Teamführer, sagt wo es langgeht. „Kein Problem“, sagt er. „Während der Fahrt wird da gar nicht diskutiert. Beschwerden kommen, wenn überhaupt, am nächsten Haltepunkt.“ Teamleiter ist Jens Oesterreich. „Wir haben viel mit den Opfern zu tun. Um die Täter wird sich gekümmert, Therapie, Resozialisierung. Die Opfer bleiben allein. Hier kann der Weiße Ring helfen. Er gibt Unterstützung und Beistand, zum Beispiel, wenn ein Opfer dem Täter vor Gericht wieder begegnet. Das kann Angst und Panik auslösen. Mitglieder des Weißen Rings begleiten auch bei Gerichtsterminen“, sagt Oesterreich zu seiner Motivation.

Etwa ein Jahr wird in die Vorbereitung einer Tour investiert. Oesterreich fährt vorher die Strecke ab, plant die Route, sucht Hotels und Restaurants aus. Sieben Tage sind sie dann auf Tour. Die teilnehmenden Polizisten nehmen eine Woche ihres Jahresurlaubs dafür. Alle zwei Jahre setzten sich die Teilnehmer für die gute Tat auf den Sattel. „Wir verbinden hier Spaß und Sport mit einer wichtigen Botschaft“, sagt Oesterreich. „Wir fühlen uns wie ein Teil vom Weißen Ring, fühlen uns dem Verein sehr verbunden.“ Für Oesterreich steht fest, er wird auch weiterhin für den Weißen Ring in die Pedale steigen, mit der nachhaltigen Aktion auch weiter möglichst viele Menschen erreichen und auf die Hilfsmöglichkeiten des Weißen Rings aufmerksam machen.

Weitere Infos zum Radsportteam auf www.radsport-weisser-ring.de und Informationen zum Weißen Ring Brandenburg auf brandenburg.weisser-ring.de oder unter 0331/291273.