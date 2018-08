Mazda CX-5: Frischzellen für den Bestseller

Wolfgang Brekeller

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr als die Hälfte aller in Deutschland verkauften Mazda-Modelle sind Sport Utility Vehicles (SUV). Da nimmt es nicht Wunder, wenn die Japaner keine Gelegenheit auslassen, ihr hochbeiniges Doppel mit dem CX-3 (Länge 4,28 Meter) und dessen großen Bruder CX-5 (4,55 Meter) auch im Detail zu verbessern. Während der kleine SUV demnächst umfassend renoviert wird, hat Mazda seinen erst im Mai vorigen Jahres von Grund auf erneuerten Bestseller CX-5 jetzt abermals zur Frischzellenkur geschickt.

Wichtigstes Ergebnis: Alle Motoren des japanischen Konkurrenten von Tiguan, Kodiaq & Co., zwei Benziner (165/194 PS) und zwei Diesel (150/184 PS), erfüllen bereits jetzt die zukunftssichere Abgasnorm Euro 6d-Temp. Ein neuer, kamerabasierter 360-Grad-Monitor, der das Parken und Rangieren auf engstem Raum erleichtert, ergänzt die reichhaltige Sicherheits- und Komfortausstattung. Die wartet nun endlich auch optional mit Apple Car Play und Android Auto zur Einbindung aller Smartphones in das Infotainmentsystem des CX-5 auf. Die leicht erhöhten Preise beginnen bei 25.490 Euro für den Fronttriebler mit 165-PS-Benziner. Die 2,0-Liter-Einstiegsmotorisierung leistet jetzt auch in Verbindung mit Allradantrieb 165 PS und drückt generell etwas mehr Drehmoment ab (213 Newtonmeter). Die Leistungsspitze im Motorenprogramm bietet mit 194 PS der erst im Herbst 2017 eingeführte 2,5-Liter-Benziner mit Zylinderabschaltung, der generell mit Allradantrieb und Automatikgetriebe gekoppelt ist und im Schnitt nur 7,4 Liter verbrauchen soll.

Während die beiden Ottos vor allem dank ungewöhnlich hoher Verdichtung auch ohne Partikelfilter die Hürde zu Euro 6d-Temp nehmen, bedienen sich die Diesel (Preise ab 28.290 Euro) dazu des SCR-Katalysators, der per Harnstoffeinspritzung (AdBlue) die Stickoxid-Emissionen verringert. Der Ad-Blue-Tank fasst 15 Liter und nimmt dem Kofferraum etwas Volumen. Es verbleiben aber noch üppige 494 bis 1608 Liter. Beim stärkeren der beiden Bi-Turbo-Diesel stieg die Motorleistung um neun auf 184 PS. Zugleich erhöhte sich das maximale Drehmoment um 25 auf 445 Newtonmeter. Die hochbeinige Dieselfuhre, generell mit Allradantrieb und Sechsstufen-Automatik bestückt, beschleunigt in 9,3 Sekunden bis auf Tempo 100 und kraftvoll weiter bis 211 km/h. Normverbrauch: 5,2 Liter. Damit gibt sich der starke Selbstzünder übrigens nicht durstiger als sein Pendant mit 150 PS – was einmal mehr für die Weiterentwicklung des Diesels spricht. Wolfgang Brekeller