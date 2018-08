dpa

Moskau (dpa) Die an der Internationalen Raumstation ISS angedockte Sojus-Raumkapsel ist in der Nacht zum Donnerstag beschädigt worden. Durch ein etwa 1,5 Millimeter großes Leck sei es zu einem Druckabfall gekommen, bestätigte die Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau.

In sozialen Medien kursierende Gerüchte, dass der deutsche Astronaut Alexander Gerst das Leck zunächst mit einem Finger zugehalten habe, kommentierte Roskosmos nicht. Durch das Leck hätte Luft aus der Station austreten können. Der Riss sei inzwischen repariert.