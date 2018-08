Gefahr teils noch vorhanden

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Blick aus dem Fenster und auf den Kalender täuscht. Das herbstlich frische Wetter und der zu Ende gehende August werden nichts daran ändern, dass der Sommer in der kommenden Woche noch einmal kräftig Anlauf nehmen will.

Da passt es gut, dass der Sprung in den nächsten See vollkommen unbeschwert erfolgen kann. Laut der Gesundheitsbehörde des Landkreises sind jedenfalls alle Badestellen vollkommen unbedenklich zu benutzen. „Es sind bei den jüngsten Untersuchungen keine gesundheitlich bedenklichen mikrobiologischen Belastungen festgestellt worden“, teilte das Hygieneamt in dieser Woche mit. Dabei handelt es sich darum, dass im Labor keinerlei Einzeller wie Koli-Bakterien oder Enterokokken festgestellt worden sind. Diese Kleinstlebewesen sind Fäkalbakterien, die durch Ausscheidungen von Menschen oder Tiere ins Wasser gelangen können. Deren Vorhandensein kann zu Gesundheitsproblemen bei immunschwachen Menschen führen, die das belastete Wasser schlucken.

Keine Entwarnung kann bei den sogenannten Blaualgen gegeben werden – zumindest, was die Gewässer der Kyritzer Seenkette betrifft. Sowohl bei den Badestellen von Ober- und Untersee im Kyritzer Strandbad, in Bantikow und Bork als auch an der Wusterhausener Badestelle des Klempowsees können Blaualgenteppiche auftauchen. Die Gefahr für die Gesundheit ist nicht so groß, dass das Badevergnügen erheblich beeinträchtigt wird. Dennoch sollte man das Wasser nicht schlucken. Zudem trüben die Einzeller, die im biologischen Sinne keine Algen sind, das Wasser so stark, dass Rettungseinsätze erschwert werden können. Allgemeine Tendenzen zur Bildung von Algen sind der Behörde zufolge auch an den Badestellen des Ruppiner Sees, des Molchowsees, des Zermützelsees, des Autobahnsees Tarmow, des Vielitzsees, des Werbellinsees bei Schönberg und beim Königsberger Seevorhanden.

Höchste Sichttiefen haben im Mess-Zeitraum in diesem August der Kalksee mit mehr als zwei Metern, der Dranser See mit 2,2 Metern und der Wutzsee bei Schönbirken mit zweieinhalb Metern erreicht. Die schlechtesten Sichttiefen wiesen der Vielitzee und die Gewässer der Kyritzer Seenkette mit 40 bis 60 Zentimetern auf.