Umschwung hilft bei Bekämpfung von Waldbränden

dpa

Treuenbrietzen (dpa) Das kühlere und teilweise feuchte Wetter hat für eine weitere Entspannung der Waldbrand-Situation in Brandenburg gesorgt. „Wir hätten zwar gehofft, dass es mehr regnet, aber allein die höhere Luftfeuchtigkeit ist hilfreich“, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Donnerstag. Es stünden keine Wälder mehr in Flammen. Die letzten Brände in der Lieberoser Heide bei Butzen (Dahme-Spreewald) und bei Müncheberg (Märkisch-Oderland) seien bereits am Mittwoch gelöscht worden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz mitteilte, waren in der Lieberoser Heide von Dienstagmorgen bis Mittwochabend – mit Ablösungen – rund 50 Löschfahrzeuge im Einsatz. Die Flammen vernichteten rund sieben Hektar Waldboden. Es war bereits das dritte Feuer innerhalb weniger Wochen in der Region.

Der achteinhalb Hektar große Waldbrand bei Müncheberg war laut Engel am Mittwoch von 160 Feuerwehrleuten bekämpft worden. Nach erfolgreichen Löscharbeiten hätten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Donnerstag aber nur noch aufpassen müssen, dass keine neuen Feuer ausbrechen. Der Einsatz sei am Donnerstagmorgen beendet worden.

Im Gebiet rund um Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) wurden nach dem rund 400 Hektar großen Waldbrand am Donnerstag noch vereinzelte Glutnester bekämpft. „Am Freitag wird das Technische Hilfswerk den Wald an die Eigentümer übergeben“, sagte Engel. Von den 400 Hektar Fläche seien 150 Hektar im Besitz der Stadt Treuenbrietzen, der übrige Teil werde von einer Waldgenossenschaft verwaltet. Die Eigentümer seien verpflichtet, den Wald weiter zu beobachten. „Die Einsatzleitung legt den Umfang der Brandwache fest – vermutlich muss sie rund um die Uhr erfolgen.“