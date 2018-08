Vermittler und Steuermann

dpa

Cottbus/Potsdam (dpa) Mit Jörg Steinbach steht künftig ein Mann an der Spitze des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums, der nicht nur in der wissenschaftlichen Welt gut vernetzt ist. Der studierte Chemiker kennt sich auch mit Verwaltungsstrukturen aus und bringt durch seine Arbeit zunächst als Präsident der Technischen Universität Berlin und seit 2014 in derselben Funktion an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg viel Führungserfahrung mit. Im Verlauf seiner beruflichen Karriere hat Steinbach auch einige Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet - beim Pharmaunternehmen Schering.

Nach Cottbus kam der heute 62-Jährige in schwierigen Zeiten. Die Uni hatte erst 2013 eine Fusion mit einer Fachhochschule hinter sich, was viel Kritik und Unmut bei Studenten und Lehrenden hervorrief. Steinbach gelang es, dem Hochschulstandort ein neues Profil zu geben und die Lager zu befrieden.

Der gebürtige Berliner brachte sich in der Lausitz auch in gesellschaftliche Debatten ein. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass sich nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in Cottbus zu Jahresbeginn das Bündnis „Cottbus ist bunt“ gründete - ein Zusammenschluss wichtiger Institutionen für eine weltoffene Stadt. Steinbach war auch unter den Stadtvertretern, die sich mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Februar im Schloss Bellevue über die Lage in Cottbus unterhielten.

In die Braunkohle-Debatte mischte sich Steinbach ebenfalls ein. In einem dpa-Interview riet er der Kohlekommission, die bis zum Jahresende ein Enddatum für die Braunkohleverstromung nennen und Vorschläge für den Strukturwandel erarbeiten soll, gleich zu Beginn ihrer Arbeit ein deutliches Signal für die Betroffenen in den Kohleregionen zu setzen. Wenn in der Bevölkerung der Eindruck entstehe, „dass ihre persönliche Situation einer Bundesregierung völlig gleichgültig ist, dann wird das Ergebnis einer solchen Kommission nie Akzeptanz erreichen“, sagte er im Mai.

Dass die Kohlekommission ein Datum für das Ende der Braunkohle benennen soll, sei für die Lausitz wichtig, betonte Steinbach. Bislang herrsche dort nämlich große Unsicherheit. Ein Enddatum könnte in der Summe Klarheit und damit wieder zu etwas mehr „innerer Beruhigung der Region“ führen.