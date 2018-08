Auf offener Straße derb beschimpft

Holger Rudolph

Rheinsberg ([]) Der Punkt „Situation der Flüchtlinge in Rheinsberg“ steht inzwischen seit Jahren auf jeder Tagesordnung des Sozialausschusses. Am Mittwochabend interessierten sich drei Zuhörer ganz besonders für das Thema. Zwei davon sind Mitglieder des geschrumpften Flüchtlings-Helferkreises. Sie berichteten von einer zunehmenden Ausländerfeindlichkeit in der Stadt.

Sitzungsleiter Walter Luy (CDU) stellte fest: „Wir haben in Rheinsberg verschiedentlich eine gute Integration.“ So beschäftige er in seinem Zahntechniklabor vier Syrerinnen. Es gebe aber auch Probleme in der Stadt.

Heimleiter Andreas Kosmalla vom für die Flüchtlinge zuständigen Wohnverbund Rheinsberg schaute in Richtung von Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler), als er feststellte: „Es wäre sehr gut, wenn sich die Stadt Rheinsberg konkrete Ziele zur Integration setzen würde.“ Über die Situation seiner mehr als 100 Klienten könne er auf Wunsch im Detail erst bei der nächsten Sitzung im Oktober berichten. Er benötige dafür die Zustimmung seines Arbeitgebers. Der Wohnverbund ist bei den Ruppiner Kliniken angesiedelt. Kosmalla hatte sich Konkretes seitens der Lokalpolitiker oder des Bürgermeisters erwartet.

Luy antwortete, dass die städtische Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge) ja sogar schon mal für ihre integrative Arbeit ausgezeichnet worden war. Daraus schloss er: „Engagament ist also vorhanden.“ Kosmalla ergänzte: „Ja, das ist schon eine ganze Weile her.“

Zwei der Redaktion namentlich bekannte ehrenamtlich im Helferkreis arbeitende Frauen berichteten von der ihrerseits ausgemachten Veränderung des Klimas bei Teilen der Rheinsberger Bevölkerung. Sie seien nur noch eine Handvoll Helfer, die zum Beispiel Handarbeitskurse und solche zum Ausfüllen von Formularen mit den Flüchtlingen veranstalteten. Sehr oft fühlten sie sich von Stadtverwaltung und Politik alleingelassen. In den vergangenen Monaten habe die AfD stark an Unterstützern in der Stadt gewonnen. Auf offener Straße würden die Helferinnen von AfD-Anhängern beschimpft. Sie mögen gemeinsam mit Kanzlerin Merkel das Weite suchen. Eine der Helferinnen sprach davon, dass versucht worden sei, ihren Bungalow anzustecken. Dabei geht sie davon aus, dass es sich nicht um AfD-Anhänger, sondern um Täter aus der rechtsradikalen Szene handelt. Sie habe alles bei der Polizei angezeigt.

Weder das Gros der Stadtverordneten, noch Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) hätten schon einmal an einem der Nachmittage mit Flüchtlingen teilgenommen, berichteten die Helferinnen. Auch gebe es keinerlei Lob für ihre Arbeit. Nur Kinder- und Jugend-Sozialarbeiter Mario Stärck und die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge) leisteten sehr gute integrative Arbeit.

Marion Grefrath (SPD) lobte, dass Beschimpfungen und Brandstiftungsverdacht zur Anzeige gebracht wurden, hatte aber Zweifel: „Was passiert nun nach den Anzeigen? Machen wir uns nichts vor. Die große Politik müsste etwas ändern.“

Luy lobte die beiden Frauen für ihre Arbeit. Diese sei absolut anerkennenswert. Der mehrfach direkt und indirekt angesprochene Bürgermeister Schwochow verlor kein einziges Wort zu der Problemschilderung.

Schließlich beschloss der Ausschuss einstimmig, Kosmalla als Referenten zur nächsten Sitzung im Oktober einzuladen. Dieser will dann eine ins Detail gehende Expertise zur Situation der Flüchtlinge in Rheinsberg vorstellen.