„Sophia“ in Nöten

Berlin (MOZ) Seit in Rom eine vorher nicht für mögliche gehaltene Mesalliance aus Links- und Rechtspopulisten die Regierungsgeschäfte führt, bestimmt Innenminister Matteo Salvini von der einst separatistischen Lega die politische Agenda des Landes wie auch – zu einem guten Teil – jene der EU. Salvini scheut dabei keine Provokation, gerne auch mit verbalen Anleihen von ganz rechts außen.

Die EU-Außen- und Verteidigungsminister müssen sich derzeit mit einem römischen Ultimatum auseinandersetzen, das die EU-Marinemission „Sophia“, die in den vergangenen Jahren Zehntausende Menschen aus Seenot gerettet hat, gefährden könnte. Salvini will die italienischen Häfen für die Schiffe der EU-Mission schließen, wenn diese nicht auch die Häfen anderer Mittelmeeranrainer anlaufen dürfen.

Im Stil unangemessen und rücksichtslos hat Salvini allerdings insofern Recht, als die EU sich endlich auf ein Verfahren einigen muss, das eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge in der Gemeinschaft vorsieht und nicht Lasten überproportional jenen Ländern aufbürdet, wo die Flüchtlinge zuerst ankommen. Es deutet sich Bewegung in dieser Frage an. Aber noch kommt sie viel zu zögerlich.