Losglück für Bayern und Schalke - BVB wieder gegen Monaco

Monaco (dpa) Losglück für den FC Bayern München und Schalke 04, unschöne Erinnerungen für Borussia Dortmund - und 1899 Hoffenheim bekommt Besuch von Pep Guardiola.

Bei der Auslosung zur Gruppenphase der Champions League sind den Bundesliga-Clubs in Monaco die ganz großen Kracher wie Titelverteidiger Real Madrid, der FC Barcelona oder FC Liverpool erspart geblieben. Ex-Weltmeister Kaká und Diego Forlan sorgten als Losfeen im Grimaldi Forum aber auch für emotionale Momente beim deutschen Köngisklassen-Quartett.

«Es werden hoffentlich zwei normale Spiele gegen Monaco, dann werden wir sehen, wer unter normalen Umständen den besseren Part spielt», sprach Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sofort von den schrecklichen Stunden des Bombenanschlags auf den BVB-Mannschaftsbus im April 2017 kurz vor dem letzten Duell im Viertelfinale mit Monaco.

Ein freudig-emotionales Wiedersehen gibt es hingegen beim anderen Ruhrpott-Club. Benedikt Höwedes kehrt mit Lokomotive Moskau zum Spiel auf Schalke zurück. «Wir haben neulich noch geflachst. Jetzt sehen wir uns schnell wieder», sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel. «Gute Freunde kann niemand trennen», schrieb Höwedes kurz nach der Auslosung bei Instagram. Königblau war ein großer Gewinner der Königsklassen-Zeremonie. Aus Topf drei ging es in Gruppe D mit dem FC Porto und Galatasaray Istanbul als weiteren Gegner - das hätte S04 viel schlimmer treffen können.

Auch die Bayern konnten zufrieden sein. «Das ist eine attraktive Gruppe, auf die wir uns sehr freuen. Das Ziel ist natürlich das Achtelfinale, aber wir dürfen keinen dieser drei Gegner unterschätzen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Die Bayern treffen in Gruppe E auf Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen.

Alles andere als der Gruppensieg wäre eine Riesen-Enttäuschung. An Benfica haben die Bayern beste Erinnerungen. Viermal trafen die Münchner auf internationaler Bühne in K.o.-Runden auf den portugiesischen Rekordmeister, immer kamen sie weiter - zuletzt 2016 im Viertelfinale der Königsklasse.

Gegen Ajax spielten die Münchner zuletzt 2004/05 in der Gruppenphase und behielten dabei die Oberhand (4:0 und 2:2). AEK Athen ist indes Neuland. «Alle drei haben vergangene Saison in ihren Ligen bewiesen, wie stark sie sind und wir müssen sehr konzentriert zu Werke gehen, wenn wir die nächste Runde erreichen wollen», forderte Rummenigge.

Interessante wie schwere Duelle warten indes auf Dortmund. «Wir haben erst vor gut einem Jahr die Klingen gekreuzt und sind froh, wenn das Thema von damals durch ist», sagte Watzke zum Monaco-Los. Außerdem bekommt es Dortmund mit dem spanischen Spitzenclub Atlético Madrid und dem FC Brügge zu tun. Europa-League- und Supercup-Sieger Atlético war letztmals 1996 BVB-Gegner in der Gruppenphase - damals gewannen die Dortmunder anschließend die Königsklasse.

1899 Hoffenheim darf sich bei seinem Königsklassen-Debüt auf Guardiola und den englischen Champion Manchester City freuen. «Man City ist der absolute Topfavorit, eine ganz große Herausforderung», sagte 1899-Sportdirektor Alexander Rosen. Dazu bekamen die Kraichgauer in Gruppe F noch den ukrainischen Club Schachtjor Donezk und Olympique Lyon zugelost.

Das Losglück der deutschen Clubs erfreute auch DFB-Chef Reinhard Grindel. «Man muss vor jedem Gegner Respekt haben. Im Vertrauen auf die Stärke unsere Vereine können wir aber hoffen, dass sich alle vier für die K.o.-Runde qualifizieren können», sagte er in Monaco.

Interessant dürfte es in Gruppe C zugehen, wo Jürgen Klopp mit Vorjahresfinalist FC Liverpool auf Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain und Carlo Ancelotti mit dem SSC Neapel trifft. Als vierter Club wartet Ex-Europacup-Sieger Roter Stern Belgrad, der gerade Red Bull Salzburg in den Playoffs bezwungen hat.

Titelverteidiger Real mit Weltmeister Toni Kroos trifft unter anderen auf die AS Rom. Cristiano Ronaldos neuer Club Juventus Turin bekommt es mit Manchester United zu tun. Und der FC Barcelona wurde in eine Gruppe mit Tottenham Hotspur und Inter Mailand gelost.

Die Gruppenphase der Champions League beginnt am 18./19. September und endet nach sechs Partien für jede Mannschaft am 11./12. Dezember. Der Erste und Zweite aus jeder der acht Gruppen zieht in das Achtelfinale ein. Die Gruppendritten dürfen noch in der Zwischenrunde der Europa League spielen. Für die Gruppenletzten ist die Europacup- Saison vorbei. Das Finale findet am 1. Juni 2019 in Madrid im Stadion von Atlético statt.

Im Vorjahr hatten die Bundesliga-Clubs in der Königsklasse nicht überzeugen können. Nur der FC Bayern erreichte die K.o.-Phase und war im Halbfinale am späteren Sieger Real Madrid gescheitert. Hoffenheim schied bereits in den Playoffs gegen den späteren Finalisten FC Liverpool aus. Dortmund und RB Leipzig wurden Gruppendritte und mussten in die Europa League absteigen.

Finanziell lukrativ ist der Wettbewerb für alle Bundesligisten. Als Startgeld sind jedem Team 15,25 Millionen Euro garantiert. An Punktprämien können pro Sieg 2,7 Millionen Euro und pro Remis 900 000 Euro hinzukommen. In der K.o.-Phase winken gestaffelt nach jeder Runde für den späteren Sieger 54,5 Millionen Euro.

Neu ist zudem eine Zuwendung für jeden Club auf Grundlage der Erfolge in den vergangenen zehn Jahren. Aus dem Topf von 585 Millionen Euro bekommen die Bayern 33,24 Millionen Euro, Dortmund 22,16 Millionen Euro, Schalke 19,94 Millionen Euro und Hoffenheim 3,32 Millionen Euro. Weitere noch nicht zu beziffernde Einnahmen in Millionenhöhe resultieren aus dem sogenannten Marketpool.

Die Gruppenauslosung:

Gruppe A: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, FC Brügge

Gruppe B: FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Inter Mailand

Gruppe C: Paris Saint-Germain, SSC Neapel, FC Liverpool, Roter Stern Belgrad

Gruppe D: Lokomotive Moskau, FC Porto, FC Schalke, 04 Galatasaray Istanbul

Gruppe E: Bayern München, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam, AEK Athen

Gruppe F: Manchester City, Schachtjor Donezk, Olympique Lyo,n 1899 Hoffenheim

Gruppe G: Real Madrid, AS Rom, ZSKA Moskau, Viktoria Pilsen

Gruppe H: Juventus Turin, Manchester United, FC Valencia, Young Boys Bern

Modus: Gruppen-1. und 2. im Achtelfinale

Spieltermine Gruppenphase: 1. Spieltag: 18./19. September 2. Spieltag: 02./03. Oktober 3. Spieltag: 23./24. Oktober 4. Spieltag: 06./07. November 5. Spieltag: 27./28. November 6. Spieltag: 11./12. Dezember

Weitere Termine:

Hinspiele - Rückspiele Achtelfinale: 12./13. + 19./20. Feb. - 05./06. + 12./13. März Viertelfinale: 09./10. April - 16./17. April Halbfinale: 30. April/01. Mai - 07./08. Mai Finale: 01. Juni in Madrid