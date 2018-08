Kaum Signale der Hoffnung

Potsdam (MOZ) Man möchte ja irgendwie etwas Gutes über den Nahverkehrsplan sagen. Zu traurig ist die Realität vieler Bahnpendler in Brandenburg, wenn sie morgens auf den überfüllten und nur einmal pro Stunde fahrenden Zug warten. Der natürlich kein Wlan hat, aber so kühne Erwartungen hegt sowieso kaum jemand anno 2018 in Deutschland. Ein Signal der Hoffnung, das vom Nahverkehrsplan 2018 ausgeht, wäre also schön.

Aber welches soll das sein, wenn ein Plan, der das Jahr 2018 im Titel trägt, quasi erst 2023 praktische Wirkung entfaltet? Wenn eine so wichtige Strecke wie die Ostbahn nur unter ferner liefen Erwähnung findet? Dass Brandenburg und Berlin den Verkehr nun stärker gemeinsam planen, gilt als Errungenschaft, sollte aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Dass künftige Verkehrsverträge die Option enthalten sollen, bei steigendem Bedarf Leistungen nachzubestellen, klingt gut. Ob das in der Praxis mit schweren Tankern wie der Deutschen Bahn tatsächlich funktioniert, wird man sehen.