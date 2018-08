„Fahrtwind schenken“ mit neuer Rikscha

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Wer demnächst vergnügte ältere Menschen sieht, die in einer Rikscha spazieren gefahren werden, dem ist wohl das neueste Projekt es Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Falkensee begegnet. Am Mittwoch fiel mit der Übergabe der Elektro-Rikscha der offizielle Startschuss für das Projekt „Fahrtwind schenken“. Hohen Besuch gab es noch dazu. So ließ es sich Christine Theiss, Vorsitzende der Arbeiter-Samariter-Stiftung, nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen und eine Runde mit dem elektronischen Fahrrad zu drehen.

Die Stiftung steuerte mehr als 6.000 Euro zur Anschaffung der Rikscha bei. Es sei ein neues, innovatives Projekt, so Theiss, die selbst familiär Erfahrung mit Demenzkranken gemacht hat. Etwas gewöhnungsbedürftig sei es schon mit der Rikscha umzugehen, gab Theiss nach einer kleinen Runde zu. Gerade mit zwei Personen als Fahrgästen sei aber der zusätzliche Elektroantrieb sehr von Vorteil, bestätigte die ehemalige Kickboxweltmeisterin, die zu Hause ein normales Fahrrad ohne Motor fährt.

Das Fahrrad sieht etwas anders aus als normal. Zunächst ist es ein Dreirad, das dort vom elektrischen Motor unterstützt betrieben wird. Vorn haben zwei schlanke Personen Platz, die sich so bequem durch die Gegend fahren lassen können. In den Genuss sollen vor allem ältere Menschen kommen, Demenzkranke, die nicht mehr allein mit dem Rad unterwegs sein können. Es soll ein Freizeitangebot sein und mit Hilfe von Ehrenamtlichen realisiert werden. Dabei können sich die älteren Menschen ebenso vom fitten Enkel fahren lassen, wie vom Engagierten.

Wolfgang Biernath, der die Koordination übernommen hat, hat sich auf dem gar nicht so leicht zu fahrenden Gefährt schon eingeübt und freut sich auf die erste Spazierfahrt mit echten Passagieren. Sich mit den Älteren unterhalten, ihre Lebensgeschichten zu hören, das sei ihm wichtig. Bei den Demenzkranken könnten durch das Radfahren Erinnerungen geweckt werden, hofft auch Else Schmidt, Leiterin der Kontaktstelle für Demenzkranke und ihre Angehörigen. Schließlich fuhr gerade die jetzige Generation der Erkrankten sehr viel mit dem Fahrrad.

Wer Lust hat, das Projekt zu unterstützen, kann sich jeden Montag von 10 bis 13 Uhr in der ASB-Beratungsstelle in der Bahnhofsstraße Ecke Poststraße an Wolfgang Biernath wenden. Er ist auch per E-Mail an wolfgang.biernath@asb-falkensee.de oder unter 0151/10944236 erreichbar.