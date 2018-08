Machtkampf um Ausschussvorsitz

Siegmar Trenkler

Walsleben (MOZ) Im Kampf um den Vorsitz des Temnitzer Amtsausschusses ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Amtsinhaber Thomas Voigt sollte am Mittwoch abgewählt werden. Doch die Sitzung wurde wenige Stunden vorher abgesagt.

Viele Bürger, die im Gegensatz zu den Ausschussmitgliedern nicht telefonisch informiert worden waren, standen am Mittwochabend vor der verschlossenen Tür des Walslebener Dorfgemeinschaftshauses. Dort hätte die Sitzung stattfinden sollen, auf deren Tagesordnung die schon mehrfach versuchte und bislang immer gescheiterte Abwahl des Vorsitzenden stand.

Doch dazu kam es auch diesmal nicht: Die Kommunalaufsicht hatte nach Auskunft von Kreisprecherin Britta Avantario das Amt Temnitz gegen Mittag darauf hingewiesen, dass wegen Mängeln bei der Ladung eventuell gefasste Beschlüsse möglicherweise nicht gültig sein würden. Soweit bestätigte Jenny Buschow vom Amt Temnitz auch den Grund für die kurzfristige Absage. Es habe bei der Bekanntmachung formelle Fehler gegeben, sagte sie, wollte diese aber ansonsten nicht weiter kommentieren.

Damit könnten nach RA-Recherchen gleich zwei mögliche Gründe gemeint sein. Denn in der offiziellen Einladung soll Voigts Stellvertreter Detlef Scholz unterschrieben haben. In den Aushängen im Dorf hingegen war gar nicht unterschrieben worden. Wer die entsprechenden Hinweise an die Kommunalaufsicht gegeben habe, ist derweil nicht klar. Kritiker von Thomas Voigt vermuten, dass er selbst so die Sitzung habe verhindern wollen. Der Amtsausschuss-Vorsitzende war für eine Stellungnahme zu dem Thema aber nicht zu erreichen.

Über die Abwahl soll nun am 12. September bei der nächsten Sitzung des Amtsausschusses entschieden werden. Dort werde laut Buschow auch in Absprache mit den Ausschussmitgliedern geschaut, wie der weitere Zeitplan zur Neubesetzung der Amtsdirektorenstelle aussehe. Denn auch über diesen hätte bei der ausgefallenen Sitzung gesprochen werden sollen.