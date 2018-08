Berlin (MOZ) Präsident Recep Tayyip Erdogan dürfte es als Unverfrorenheit empfinden: Ein deutscher Journalist, der in der Türkei unter Anklage steht, verklagt den türkischen Staat auf Entschädigung für seine Haftzeit. Für den „Welt“-Reporter Deniz Yücel geht es jedoch um mehr als um eine finanzielle Entschädigung. Mit seiner Klage hält er das öffentliche Bewusstsein dafür wach, dass in der Türkei Tausende Menschen aus politischen Gründen in Haft sitzen, darunter zahlreiche Journalisten.

Der Zeitpunkt der Klage ist geschickt gewählt: Die erste Anhörung vor dem Gericht in Istanbul Ende September findet drei Tage vor dem Besuch Erdogans in Deutschland statt. Und Merkel hat gute Karten, ihm Zugeständnisse abzuringen. Wegen der Menschenrechtslage im Land am Bosporus liegen bereits die Erweiterung der Zollunion mit der EU sowie die Visafreiheit für Türken auf Eis.

Mit den wirtschaftlichen Problemen der Türkei hat Kanzlerin Merkel nun einen weiteren Hebel in der Hand. Und den sollte sie nutzen, wenn Deutschland dem angeschlagenen Land tatsächlich unter die Arme greifen sollte. Immerhin sitzen noch sieben Bundesbürger aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Sie dürfen nicht vergessen werden.