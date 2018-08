Ministerin verspricht komfortablere Züge und gute Anschlüsse

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburg will den Verkehr auf der Schiene für Reisende und Pendler verbessern. Es solle komfortablere Züge, schnellere Verbindungen und gute Anschlüsse geben, kündigte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Landesnahverkehrsplanes an. „Die Zeit der Abbestellungen ist vorbei.“

Der Einsatz von Landesmitteln für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird laut Schneider schrittweise erhöht; in diesem Jahr stehen 36 Millionen Euro für 80 Vorhaben bereit. In den kommenden zehn Jahren sollen den Angaben zufolge die Weichen für zehn Millionen mehr Zugkilometer gestellt werden - das ist die Strecke, die ein Zug im Jahr zurücklegt.

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Rainer Genilke, sieht trotz der Ankündigungen keine Verbesserungen. „Brandenburgs Pendler stehen auch in den nächsten Jahren in überfüllten Zügen“, kritisierte er. Nennenswerte Verbesserungen gebe es frühestens ab Ende 2022. Die rasante Entwicklung der Fahrgastzahlen und das Pendlerwachstum seien von der Landesregierung nicht berücksichtigt worden.

Der Landesnahverkehrsplan enthalte einige Verbesserungen, ein Großteil werde allerdings erst in vier Jahren umgesetzt, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Grünen, Michael Jungclaus. Das sei höchst unbefriedigend. Aus Sicht der Brandenburger Industrie- und Handelskammern muss sich noch zeigen, ob die im Landesnahverkehrsplan festgelegten Maßnahmen ausreichen, um einen Verkehrskollaps zu verhindern. Bereits am Entwurf sei kritisiert worden, dass viele Projekte zu spät angegangen werden, hieß es.

Schneider zufolge soll auch der grenzüberschreitende Bahnverkehr nach Polen ausgebaut werden - so die Strecke von Berlin nach Stettin (Szczecin) oder nach Landsberg (Gorzów) beziehungsweise die Einrichtung einer täglichen Fernverkehrsverbindung von Berlin über Cottbus nach Breslau (Wrocław).

Ab 2022 werden weitere Verbesserungen durch neue Ausschreibungen in Angriff genommen, sagte die Ministerin. Demzufolge ist ein 30-Minuten-Takt unter anderem auf der RE-Linie 4 Berlin-Rathenow, der RE6 Hennigsdorf-Neuruppin und der RE3 Berlin-Angermünde vorgesehen.