Berliner Rand bleibt Job-Joker

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Berliner Rand bleibt eine Region mit hoher Beschäftigungsrate und geringer Arbeitslosigkeit. Dazu tragen sowohl florierende Unternehmen in den vollen Gewerbegebieten bei als auch Berliner Firmen, zu denen täglich viele Randberliner auspendeln. Mit ihren 4,5 Prozent Arbeitslosenrate liegt die Geschäftsstelle Strausberg überregional auf dem besten Platz und sogar deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 5,1 Prozent. Zum Vergleich: Das ähnlich gelegene Fürstenwalde hat 6,8, Frankfurt gar 8,9 Prozent Arbeitslosenrate. Seelow liegt bei 8,5 Prozent, Bad Freienwalde gar bei 10,4 Prozent.

Dass die Arbeitslosigkeit insgesamt leicht angestiegen ist, wird von der Agentur für Arbeit als saisonbedingt begründet. So stieg die Zahl der Arbeitslosen in Märkisch-Oderland von 6133 auf 6152, was die Arbeitslosenquote von 6 Prozent unverändert ließ. Es fällt aber auf, dass in der Seelower Geschäftsstelle ein untypischer Rückgang um 39 Arbeitslose zu verzeichnen ist, darunter um 43 Arbeitslosengeld-II-Empfänger, während gleichzeitig die Arbeitslosengeld-empfänger um vier anstiegen. Der Arbeitsmarktbericht geht nicht weiter auf die Ursachen ein. Eine Nachfrage bei Agentur-Sprecherin Clarissa Matos-Bernal und von ihr initiierte weitere Recherchen der zuständigen Bearbeiter konnten dafür aber keine Ursachen aufzeigen.

Im Bereich der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) waren im August 14 875 Menschen arbeitslos gemeldet, 117 Personen mehr als im Juli und 897 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,6 Prozent, gegenüber 6,5 Prozent im Juli. Im August 2017 hatte sie 7 Prozent betragen. Geschäftsstellenleiter Jochem Freyer sieht das positiv: „Der Anstieg fiel allerdings moderater aus als vor einem Jahr. Mit dem Einsetzen der Herbstbelebung am Arbeitsmarkt erwarte ich schon kommenden Monat wieder sinkende Zahlen. Die Knappheit an geeignetem Personal spitzt sich für viele Unternehmen weiter zu.“

Und Marco Schulz, stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenter Märkisch-Oderland, kündigt an: „Das neue Schuljahr ist für uns Anlass, Eltern mit schulpflichtigen Kindern noch intensiver zu unterstützen. Wenn viele Kinder in einen neuen Lebensabschnitt starten, haben auch deren Eltern wieder mehr Freiräume. Das ist der ideale Zeitpunkt, um die eigene berufliche Zukunft zu gestalten. Genau darum bieten wir in einer Themenwoche ,Jobs für Eltern’ ab dem 17. September spezielle Info-Veranstaltungen an.“ (js)