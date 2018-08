16-Jähriger wurde vorerst suspendiert

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Der Schüler vom Campus im Stift Neuzelle, der in dieser Woche mit einer Amoklauf-Drohung für Aufsehen sorgte, ist vorübergehend von der Schule suspendiert worden. Dies bestätigte Grit Wellkisch, die stellvertretende Campusleiterin der Rahn-Schulen. Genaueres dürfe sie aus Datenschutzgründen nicht mitteilen. Laut dem Brandenburgischen Schulgesetz kann die Klassenkonferenz Schüler für maximal zwei Wochen vom Unterricht ausschließen.

Nachdem der Unterricht am Mittwoch sowohl in der Oberschule als auch im Gymnasium nach der Drohung am Vortag komplett ausgefallen war, ging der Schulalltag am Donnerstag wieder los. „Wir haben mit dem Klassenleiter in der ersten Stunde noch einmal über alles gesprochen“, erzählt eine Schülerin. Man sei das Geschehene durchgegangen und habe ihnen auch erklärt, wie sie sich im Falle einer Gefährdung zu verhalten haben.

Die Drohung, die ein 16-jähriger Oberschüler in dieser Woche ausgesprochen hatte, wertete die Polizei nach der Anhörung des Teenagers als nicht ernsthaft ein. „Ich habe keine Angst vor ihm“, sagt eine Schülerin am Donnerstag. Aber der Schüler habe eben ein paar Probleme. In der Schule selbst war der Vorfall am Donnerstag das Gesprächsthema Nummer eins. Vor allem jüngere Mitschüler seien ängstlich aufgrund der Vorkommnisse, glaubt eine Jugendliche. Grit Wellkisch bestätigt, dass vor allem von jüngeren Kindern besorgte Eltern angerufen hätten. „Doch die haben wir hoffentlich etwas beruhigen können“, so die stellvertretende Campusleiterin. Sie betonte bereits am Mittwoch: „Keiner der Schüler hat sich zu irgendeinem Zeitpunkt in Gefahr befunden“

Die Entscheidung, dass der Unterricht am Mittwoch ausfällt, sei bereits am Vortag getroffen worden. Die Einschätzung der Polizei sei dann so spät gekommen, dass eine Abkehr davon aus organisatorischen Gründen zu schwierig gewesen wäre. Das Amt Neuzelle war am Tag des Vorfalls selbst nicht von den Rahn-Schulen informiert worden.(ja)