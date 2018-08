Risse im neuen Skaterpark

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Rund 165 000 Euro hat die Stadt Neuruppin in einen neuen Skaterpark investiert – und jetzt zeigen sich schon erste Risse im frisch gegossenen Beton. Die Stadtverwaltung hat diesbezüglich bereits die Herstellerfirma kontaktiert.

Das bestätigte Stadtsprecherin Michaela Ott in dieser Woche auf RA-Nachfrage. „Die Kollegen unseres Sachgebietes Tiefbau wurden dazu auch durch Nutzer der Anlage in Kenntnis gesetzt“, erklärte sie. Noch am Montagabend bei einer Stadtverordnetenversammlung wussten die Mitarbeiter der Verwaltung bei einer entsprechenden Nachfrage des Abgeordneten André Ballast nichts von den Rissen. Nun hat sich das geändert. „Hinsichtlich der Mängelbeseitigung sind wir in Kontakt mit der Herstellerfirma“, so Ott. Nähere Informationen konnte sie aber noch nicht geben.

Erst Anfang August war der Skaterpark nach rund fünfmonatiger Bauzeit eröffnet worden. Moderne Betonelemente wurden aufgestellt. Diese sind mittlerweile schon von Unbekannten mit Graffiti beschmiert worden.

In die Planung des neuen Parks sind die Nutzer immer wieder einbezogen worden. Mitglieder des JFZ hatten außerdem im März die alten Elemente abgebaut.