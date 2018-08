Immer präsent auf der Rennbahn

Jens Sorge

Hoppegarten bei Berlin So manchen Trubel hat die Rennbahn Hoppe-garten überstanden. Mittendrin und an entscheidenden Schaltstellen ein Mann, der den Rennbetrieb in allen Feinheiten von klein auf kennen gelernt hat: Artur Boehlke. Heute wird er 80.

Einst Botenjunge, Totoleiter, Direktor, Geschäftsführer und jetzt Berater von Gerhard Schöningh, stellte er maßgebliche Weichen für die positive Entwicklung eines weltweit bekannten Kulturgutes. Dessen Name wiederum untrennbar mit dem des Jubilars verbunden ist. Heute rundet Artur Boehlke das achtzigste Lebensjahr. Ein bemerkenswerter Zufall ist, dass der runde Geburtstag just in das 150. Geburtsjahr seines jahrzehntelangen Arbeitsplatzes fällt.

Gelöst hat sich Artur Boehlke nie von der Materie, ist unverändert an den Renntagen präsent. „Aber mehr als 44 Tage unterwegs zu sein“, spielt er auf eine Kreuzfahrt bis nach Kanada an, „länger konnte ich mich nie lösen.“ Noch immer ein bisschen dabei zu sein, „ja, das ist mir wichtig. Als Berater für das operative Geschäft treffe ich mich mit Gerhard Schöningh in unregelmäßigen Abständen entweder auf der Rennbahn oder bei mir zu Hause.“

Wohl demjenigen Unternehmer, dem als Entscheidungsträger ein so fachkundiger Vorgänger zur Verfügung steht wie Artur Boehlke. Einer, der offen und ehrlich seine Meinung sagt, der das Wissen und die Fähigkeiten hat, die viele gegenwärtig in Hoppegarten jenseits des Eigentümers auf der Leitungsebene vermissen. Im richtigen Moment in einer Schlüsselstellung – für den Jubilar kam die Berufung zum Direktor des gesamten Rennbetriebes im Osten zu einem Zeitpunkt, als dieser sich wirtschaftlich neu orientiert und in einen großen Agrarkomplex eingegliedert hatte. Das geschah wenige Wochen vor der politischen Wende.

Als die Mauer fiel, Hoppegarten sozusagen über Nacht wieder im Blickpunkt des gesamten deutschen Rennsports stand, gaben sich die Besucher aller Couleur bei Artur Boehlke die Klinke in die Hand. Dabei ging es in erster Linie um die Zukunft der traditionsreichen Anlage, setzte sich der Jubilar fast rund um die Uhr dafür ein, dass im Wesentlichen alles erhalten blieb, bis die Treuhand die künftige Marschrichtung angab. „Ja“, denkt Boehlke an jene aufregende Zeit zurück, „1990 war ein entscheidendes Jahr für Hoppegarten. Bei der Umwandlung des Betriebes musste ich 481 Mitarbeiter entlassen. Doch es wurden auch die Voraussetzungen geschaffen, dass es weitergeht. Viele andere Betriebe wurden platt gemacht.“ Bewegte Zeiten als Geschäftsführer des im August des Jahres 2005 in Insolvenz gegangenen Ex-Eigentümers Union Klub folgten.

Die nächste ganz große Bewährungszeit für Boehlke war, als es darum ging, Hoppegarten bis zum Verkauf am 18. März 2008 an Gerhard Schöningh am Leben zu erhalten. Da bürgte er sogar mit einer hohen Summe eigenen Geldes. „Ich konnte mich jedoch auf die Unterstützung Gleichgesinnter und der Gemeinden Neuenhagen und Hoppegarten verlassen.“ Längst sind die großen Verdienste Artur Boehlkes sowohl im fachlichen Bereich als auch als langjähriger Vorsitzender der Gemeindevertretung Neuenhagen und als Gemeindevertreter in der CDU-Fraktion von Hoppegarten und Neuenhagen gewürdigt worden. Er ist Ehrenbürger von beiden Gemeinden, „worauf ich sehr stolz bin“. Die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz setzte noch eins drauf, verliehen vom Bundespräsidenten Horst Köhler. „Das war eine der größten Überraschungen meines Lebens“, bleibt Boehlke jener Tag im September 2008 unvergessen.

Noch immer beschäftigen den Neffen des Klassejockeys Erich Boehlke und begeisterten Amateur-Trabrennfahrer (24 Siege) wichtige Themen wie die Zukunft der Neuenhagener Trainierbahn und der Einsatz der finanziellen Mittel für die Baumaßnahmen auf der Rennbahn. „Aber für Reisen bleibt natürlich reichlich Zeit“, verweist der Jubilar auf die nächste Tour, die dem Kennenlernen mehrerer Rennbahnen in Frankreich dient. „Aber erst einmal freue ich mich heute auf meine Geburtstagsgäste.“