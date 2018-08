Noch 144 offene Lehrstellen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Geschäftsstellenbereich Eisenhüttenstadt der Agentur für Arbeit gibt es noch 144 unbesetzte Lehrstellen. Denen stehen 139 unversorgte Bewerber gegenüber. Derweil ist die Zahl der Arbeitslosen jahreszeitlich bedingt leicht gestiegen.

Gut für die Suchenden, eher schlecht für die Betriebe: So umschreibt Torsten Hesse, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit im Landkreis Oder-Spree, die Situation auf dem Lehrstellenmarkt im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt der Agentur für Arbeit, der von Friedland bis zum Amt Neuzelle reicht. „Wir haben in etwa eine Eins- zu Eins-Situation“, sagte Torsten Hesse am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Auf einen Bewerber kommt theoretisch eine Lehrstelle, eine Situation, an die aus Sicht derer, die auf der Suche nach einer Lehrstelle waren, vor einigen Jahren noch nicht zu denken war. Momentan sind allein im Geschäftsstellenbereich Eisenhüttenstadt noch 144 Lehrstellen unbesetzt, im gesamten Landkreis sind es 244. Torsten Hesse macht darauf aufmerksam, dass jetzt noch die Möglichkeit besteht, sich zu bewerben.

Zu der größeren Angebotsauswahl trägt sicherlich auch bei, dass im Vergleich zum Vorjahr von Betrieben mehr Ausbildungsstellen gemeldet wurden. Durch den sich abzeichnenden Fachkräftemangel und die demographische Entwicklung wenden sich nun auch Betriebe an die Arbeitsagentur, die früher ihre Stellen auf Empfehlung von Mitarbeitern hin besetzt haben, vermutet Torsten Hesse. An der Situation, wie sie sich in diesem Jahr gezeigt hat, wird sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern, schätzt der Bereichsleiter ein. Betriebe werden eher Schwierigkeiten haben, Bewerber zu finden.

Auch auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich ein ähnliches Bild. Torsten Hesse berichtete zwar, dass im August die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juli leicht gestiegen ist. Das sei aber die saisonal übliche Steigerung. Junge Menschen, die ihre Ausbildung oder Schule abgeschlossen haben, würden sich arbeitslos melden. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, lässt sich aber die positive Entwicklung deutlich machen. So lag im August 2017 die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbereich bei 6,8 Prozent, inzwischen bei 6,1 Prozent. Und Torsten Hesse ist optimistisch, dass im Laufe des Herbstes diese Zahl noch einmal deutlich unterboten wird. „Das sind Zahlen, die wir uns vor zehn Jahren nicht haben träumen lassen.“ Allerdings gibt der Bereichsleiter auch zu, dass das längst nicht alles gut bezahlte Jobs sind. Der Mindestlohn sei in diesem Zusammenhang notwendig. Aber es zeigt sich, dass auch an den Arbeitsbedingungen etwas getan werden muss, wenn Fachkräfte in der Region gehalten oder geworben werden sollen. Dass es jetzt schon schwierig für Unternehmen wird, Stellen zu besetzen, zeigt sich daran, dass es länger dauert – Torsten Hesse spricht in diesem Zusammenhang von der Vakanzzeit –, bis eine freie Stelle neu besetzt wird. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat die Zahl der offenen Stellen (506) um sieben Prozent zugenommen, obwohl weniger offene Stellen gemeldet wurden.

Eine wichtige Aufgabe für die Agentur für Arbeit bleibt aus Sicht von Torsten Hesse, sich um die Langzeitarbeitslosen zu kümmern. immerhin sind 43 Prozent der 2552 Arbeitslosen im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt länger als ein Jahr ohne Job. Wo es möglich ist, sollen Qualifizierungen angeboten werden, so Hesse.