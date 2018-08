Neue Chancen für Langzeitarbeitslose

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Jahreszeittypisch ist die Arbeitslosigkeit auch im August noch einmal leicht angestiegen. Der Anstieg fiel allerdings moderater aus als vor einem Jahr“ – so fasste es Jochem Freyer, Geschäftsführer der Frankfurter Arbeitsagentur bei der Vorstellung der Monatsbilanz zusammen. In der Oderstadt waren im August 2635.Menschen arbeitslos, das sind 65.mehr als im Juli und 52.weniger als im Vorjahr. Die Quote stieg von 8,7.auf 8,9.Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch bei 9,1 Prozent gelegen. 670.Arbeitslose wurden von der Arbeitsagentur betreut, 1965.vom Jobcenter.

Schon im kommenden Monat seien mit dem Einsetzen der Herbstbelebung schon wieder sinkende Zahlen zu erwarten, so der Agenturchef weiter. Denn: „Die Knappheit an geeignetem Personal spitzt sich für viele Unternehmen weiter zu.“ Die Besetzung offener Stellen, von denen in diesem Monat in Frankfurt 199 neu gemeldet wurden, falle weiterhin schwer. „Unternehmen, die nicht bereit sind für eine Fachkraft oder eine sehr gute angelernte Kraft über 10 Euro Stundenlohn zu zahlen, können wir nicht helfen“, so Jochem Freyer.

Im Jobcenter ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen – Menschen, die länger als 12 Monate ohne Beschäftigung sind – leicht gestiegen, von 878.im Juli auf 903 im August. Für sie soll nicht nur das Angebot an 1-Euro-Jobs verstärkt werden, sie sollen im kommenden Jahr auch vom Instrument des sozialen Arbeitsmarktes profitieren, mit dem die Bundesregierung ihnen neue Beschäftigungschancen eröffnen will. „Ab 2019 können wir Arbeitgebern einen Lohnkostenzuschuss zahlen, wenn sie Langzeitarbeitslose beschäftigen“, erläuterte der Geschäftsführer des Frankfurter Jobcenters Frank Mahkow. Es gibt zwei Versionen: Wer mindestens zwei Jahre lang arbeitslos ist, wird zwei Jahre lang gefördert, mit 75 Prozent Lohnkostenzuschuss im ersten und 50 Prozent im zweiten Jahr. Menschen, die seit sieben Jahren Leistungen vom Jobcenter bekommen, können sogar fünf Jahre lang bezuschusst werden, in den ersten beiden Jahren sogar zu 100 Prozent. Offen sei nur noch ob die Basis der gesetzliche Mindestlohn sei. „Wir stellen jetzt einen Pool von Langzeitarbeitslosen zusammen, die dafür in Frage kommen und sprechen gleichzeitig bereits Arbeitgeber an“, so Frank Mahkow.

Da 45 Prozent der Langzeitarbeitslosen keinen Schul- und sogar 55 Prozent keinen Berufsabschluss hätten, gehören zur Herbstoffensive auch Weiterbildung durch Umschulungen. „Als Anreiz erhält, wer die Zwischenprüfung vor der Kammer schafft, 1000 Euro und für den Berufsabschluss sogar 1500 Euro“, informierte der Chef des Jobcenters.

Junge Frankfurter, aber auch alle anderen Interessenten, können sich den 17. September vormerken. Von 13 bis 17 Uhr wird zum Tag der offenen Tür in die Jugendberufsagentur in der Paul-Feldner-Straße eingeladen. Schwerpunkt ist eine Lehrstellenbörse, dazu stellen sich weitere Gruppen und Projekte mit Tipps zur Lebens- und Zukunftsplanung vor.(soj)