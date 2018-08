Wolfnachwuchs in der Region

Siegmar Trenkler

Rheinsberg (MOZ) Bei den Wölfen in der Region gibt es Nachwuchs. Sowohl in der Kyritz-Ruppiner Heide als auch im Raum Rheinsberg wurden Welpen gesichtet. Klar ist, dass es wenigstens sieben Jungtiere gibt – womöglich aber noch einige mehr.

Die Wolfspopulation im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wächst weiter. Das haben Auswertungen von Fotofallen ergeben, wie der Wolfsbeauftragte für Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin, Robert Franck, berichtet. Auf diese Weise ist auch der Nachweis erfolgt, dass im Rheinsberger Raum zwei Wölfe ihr Revier haben. „Sie sind seit November öfter gesehen worden.“ Danach sei das Wolfsmonitoring dort ausgebaut worden.

Im Juni hätten sich dadurch die Hinweise verdichtet. Der Reproduktionsnachweis ist laut Franck aber erst vor Kurzem erfolgt. Seitdem ist klar, dass die Tiere dort sechs Welpen haben. Allerdings ist es aus fachlicher Sicht zu früh, von einem Rudel zu sprechen. Dafür müssten neben Elterntieren und Welpen auch einjährige Tiere zu der Gruppe gehören. Im kommenden Jahr allerdings könnte das schon der Fall sein.

Derweil gibt es nicht nur bei den Rheinsberger Wölfen Nachwuchs, sondern auch in der Kyritz-Ruppiner Heide. Um jedoch genau zu wissen, wie viele Tiere es dort sind, müssen noch alle Fotofallen ausgewertet werden. Klar scheint aber derweil, dass es mindestens einen Welpen gibt. Dieser ist offenbar erst vor Kurzem von Bundesforst-Mitarbeitern gesichtet worden. Es könnten aber weit mehr sein. Denn die Elterntiere seien mehrfach mit Futter im Maul von den Fotofallen festgehalten worden. Das würden die Tiere nur machen, um es zu Rendezvous-Plätzen zu bringen, an denen ihr Nachwuchs auf sie wartet. Die Auswertung der Fotofallen aus dem Heidegebiet soll laut Franck noch in dieser Woche abgeschlossen sein.

Auch bei Menz waren in der Vergangenheit Wölfe gesichtet worden. Jedoch lasse sich derzeit nicht klar sagen, ob die Tiere dort sesshaft sind oder ob sie aus Mecklenburg stammen.