Humor entgegen dem Trend

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei Ehrenamt denkt man an Vorlesen, Pflegen, Betreuen, Organisieren. Aber an Lachen? Um die Bedeutung von Humor im Ehrenamt drehte sich am Donnerstag eine begehrte Fortbildung mit Humortrainerin Katja Lohmann bei der Caritas.

Zu Beginn der Fortbildung für Ehrenamtler stehen die Freiwilligen im Josefsaal der Caritas und verziehen ihre Gesichter. „Erst Spitzmaus, dann Breitmaulfrosch“, gibt Katja Lohmann die Kommandos. Das Gesicht soll gelöst werden, die Teilnehmer entspannt und empfangsbereit. Die Theaterpädagogin aus Berlin ist überzeugt: „Humor ist eine gute Möglichkeit, um die Perspektive zu wechseln. Das braucht man ganz sicher im Ehrenamt, wo man öfter an Grenzen stößt und Konflikte erlebt.“

Die Freiwilligen sehen das offensichtlich ähnlich. Regelmäßig organisiert Solveig Kauczynski, Leiterin des Freiwilligenzentrums, Fortbildungen. Solche Nachfrage wie diesmal erlebt sie aber nur selten. 150 Freiwillige sind bei ihr insgesamt registriert, dennoch gibt es immer mehr Gesuche als freiwillige Helfer zur Verfügung stehen. Neue Ehrenamtler sind also gern gesehen.

„Jeder nimmt sein Ehrenamt anders auf, ich will mal schauen, wie die anderen Humor einbinden, ob es Stellen gibt, wo er endet“, formuliert Hertha Sieber vorab ihre Erwartungen. Sie arbeitet ehrenamtlich im Freiwilligenzentrum. Die anderen Teilnehmer betreuen ältere Menschen in den Kirchengemeinden, musizieren im Seniorenheim, lesen Kindern vor, helfen im Museum Viadrina und vieles mehr. „Ich bin Vorlesepate in der Villa Kunterbunt“, erzählt beispielsweise Wolfgang Groll. „Spaß ist da garantiert.“

Andere geraten in ihrer freiwilligen Tätigkeit oft auch in traurige, aussichtslos erscheinende Situationen und wollen in der Fortbildung auch erfahren, wie man hier die Perspektive wechseln, einen humorvollen Blickwinkel einnehmen und Lebensfreude vermitteln kann. „Ich arbeite im Mieterverein, da brauche ich manchmal wirklich Humor“, sagt zum Beispiel Doris Wolf.

Was ist Humor eigentlich? Ist er angeboren oder erlernbar? Mit solchen Fragen beschäftigen sich die Teilnehmer zunächst, bevor sie Methoden einüben, eine humorvolle Haltung auch in schwierigeren Situationen einzunehmen und in sich selbst wieder zu entdecken. Katja Lohmann betonte die heilende, entspannende Wirkung von Humor, der Türen und Herzen öffnen könne. „Vor 40 Jahren haben die Deutschen 18 Minuten pro Tag gelacht, heute sind es sechs Minuten. Die Tendenz ist also rückläufig, aber wir können etwas dagegen tun“, ermuntert Katja Lohmann die Teilnehmenden. Sie hofft, dass die Freiwilligen aus dem Seminar gelöster herausgehen als sie gekommen sind. „Und dass sie Humor als Handwerkszeug mit in den Alltag nehmen.“