Zwei neue an der Hochschule

Marco Marschall

Eberswalde Beide sind noch recht frisch: die Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) bietet ab dem Wintersemester zwei neue Studiengänge an – die es auch in anderen Städten so noch nicht gibt.

Forestry System Transformation heißt der neue Masterstudiengang an der HNE. Übersetzen ließe sich das vielleicht mit „Waldumbau“, doch ein bisschen komplexer ist es schon, wie Studiengangsleiter Carsten Mann erklärt. „Der Fokus liegt auf Waldbewirtschaftung, aber ein bisschen moderner“, sagt er. Nicht allein die Holzproduktion steht im Mittelpunkt des Fachs, sondern auch Fragen des Klimaschutzes und der Biodivervisität. „Wir schauen auf Forst, aber es geht auch viel um Politik und Ökonomie“, fährt er fort. „Fragen von Innovation im technischen, aber auch im sozialen Bereich“.

Und deshalb ist der Master möglicherweise auch für Bewerber interessant, die ein abgeschlossenes Bachelorstudium in einem anderen Bereich als Forst haben. Studierende aus Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz, sogar Soziologen und Politikwissenschaftler sind denkbar. Carsten Mann hält eine Vielfalt von Disziplinen für befruchtend.

Das Bewerbungsverfahren läuft online noch bis zum 5. September. Maximal 25 Studenten werden aufgenommen. Doch dass es so viele werden, glaubt Carsten Mann angesichts der Neuheit des Studiums nicht. Mindestzahl sind fünf. Starten wird der Studiengang deshalb in jedem Fall. Interessenten gebe es nämlich bereits. Sie kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Afrika, dem Kosovo und der Ukraine. Wie sich dem Namen entnehmen lässt, handelt es sich um ein englischsprachiges Studium, dessen Absolventen beispielsweise in die Landschaftsplanung, Politikberatung oder Zertifizierung gehen.

Noch praxisorientierter kommt der zweite neue Studiengang an der HNE daher. Mechatronik im Holzingenieurwesen ist ein Bachelorstudiengang in einem dualen System. Heißt: der Student wechselt zwischen Hörsaal und Betrieb. Bewerbungsschluss: 1. September. Da der Studiengang erst spät genehmigt wurde, wird er wahrscheinlich erst im Wintersemester 19/20 voll durchstarten. Denn vor der Bewerbung an der HNE braucht die oder der Studierende zunächst ein Unternehmen, das bereit ist, sie oder ihn zu fördern. „Das wäre der erste Schritt. Mit einer unterzeichneten Kooperationsvereinbarung kommt der Bewerber dann zu uns“, erklärt Studiengangskoordinator Guido Baum. Der Vorteil für den Studenten: sein komplettes Studium finanziert der Betrieb. Vorteil fürs Unternehmen: es bindet eine qualifizierte Arbeitskraft an sich. „Teilweise sind die Studierenden schon in den Semesterferien dort tätig“, sagt Guido Baum.

Das duale System ist für den Fachbereich nichts Neues. Den dualen Studiengang Holztechnik gibt es an der Hochschule schon länger. Zum Wintersemester, das am 24. September startet, wurde er nochmal neu aufgelegt.

Mechatronik im Holzingenieurwesen soll der zunehmenden Verknüpfung von elektronischen und mechanischen Prozessen bei der Holzverarbeitung begegnen. Absolventen würden laut Guido Baum später zum Beispiel als Projektleiter bei Maschinenherstellern aus der Holzbranche arbeiten oder in der Qualitätssicherung.