Hardy Lux zieht es in Brandenburgs Landtag

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am 6. November entscheidet sich auf einer Delegiertenkonferenz, wen die nicht ganz 400 Mitglieder der Barnimer SPD bei der Landtagswahl 2019 als Direktkandidat für den Wahlkreis 13 ins Rennen schicken, der aus der Stadt Eberswalde, dem Amt Joachimsthal (Schorfheide) und der Gemeinde Schorfheide besteht. Als erster Ortsverein hat die etwas mehr als 40 Mitglieder zählende Parteigliederung in Eberswalde einstimmig und in geheimer Wahl einen Bewerber nominiert: Hardy Lux (47). Das hat Jörg Zaumzeil, Vorsitzender des Eberswalder Ortsvereines, mitgeteilt.

Hardy Lux ist Gründungsmitglied des Bundes zum Schutz der Interessen der Jugend und arbeitet hauptamtlich für den Verein, der in Eberswalde und im Barnim Projekte im Bereich der Jugendarbeit und der Umweltpädagogik anbietet. Der Diplom-Sozialwissenschaftler und Erlebnispädagoge ist seit 1996 Mitglied der SPD, Mitbegründer der Barnimer Jusos und seit 2008 Fraktionsvorsitzender der SPD im Eberswalder Stadtparlament, die in der aktuellen Wahlperiode über sieben von 37 Mandaten verfügt.

„Als gebürtiger Eberswalder, als langjähriger SPD-Fraktionsvorsitzender in der Stadt Eberswalde und als anerkannte Persönlichkeit bringt Hardy Lux alles mit, was einen sehr guten Kandidaten auszeichnet“, urteilt Jörg Zaumseil, der sich als erster Gratulant über das Votum des Ortvereins freute.

„Ich bin froh über das Vertrauen, das mir ausgesprochen wurde. In den kommenden Wochen werde ich die Parteigliederungen in Finow, Schorfheide und Joachimsthal besuchen und dort für mich, meine Ideen und Vorstellungen werben“, kündigte Hardy Lux an. Er strebe einen Dreiklang an. „Ich möchte die Region in Potsdam vertreten, mich für deren Anliegen einsetzen und Ansprechpartner vor Ort sein. Schulamt, Finanzausstattung der Kommuen, Infrastruktur – das alles gehört zu denThemen, die für unsere Region wichtig sind und für die das Land zuständig ist. Darum möchte ich mich im Landtag kümmern“, betonte der Direktkandidat-Kandidat.

Bei den Landtagswahlen 2014 hatte der SPD-Bewerber Daniel Kurth das Direktmandat im Wahlkreis 13 geholt. Der 44-Jährige ist inzwischen Barnimer Landrat und tritt deshalb nicht ein weiteres Mal an. Jeder SPD-Ortsverein kann eigene Bewerber benennen. Die Kür des Direkt-Kandidaten obliegt der Delegiertenkonferenz.

Wer auch immer für die SPD antritt, hat auf jeden Fall bereits einen Konkurrenten: Danko Jur aus Eberswalde. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Barnim und der Eberswalder CDU ist wie Hardy Lux Stadtverordneter in Eberwalde. Bei der Landtagswahl 2014 hatte Danko Jur gegen den SPD-Bewerber im Wahlreis 13 verloren. (sk)