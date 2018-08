Faserplatten-Presse fing Feuer

Einsatz: Im Beeskower Spanplattenwerk ist in der Nacht zu Donnerstag eine Faserplatten-Presse in Brand geraten. © Foto: Jan Ziemke, Feuerwehr Beeskow

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Nach einem Brand im Beeskower Spanplattenwerk SonaeArauco GmbH wird voraussichtlich heute eine bei dem Brand beschädigte Maschine wieder angefahren.

Die Presse, mit deren Hilfe mitteldichte Faserplatten (MDF) produziert werden, war in der Nacht zu Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Werk hatte kurz nach 1 Uhr die Feuerwehr um Hilfe gebeten, als die Maschine am Einlauf zu brennen angefangen hatte. Wie der stellvertretende Werkleiter Stefan Schur mitteilt, sind etwa ein Dutzend Kabel durch das Feuer beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es seien auch keine giftigen Dämpfe entwichen, so der stellvertretende Werkleiter.

Auch wenn der Störfall im Nachhinein betrachtet für das Werk relativ glimpflich abging, so hatte er zu einen Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Beeskow, Friedland und Tauche. Allein aus Beeskow waren 53 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen angerückt. Unter Atemschutz und mit Hilfe von Wärmebildkameras wurden Glutnester aufgespürt und abgelöscht, teilt Stadtbrandmeister Alexander Voigt mit. Der letzte vergleichbare Einsatz sei die Verpuffung, ebenfalls im Spanplattenwerk, im Februar vergangenen Jahres gewesen. Damals waren zwei Werksangehörige verletzt worden.

Feuerwehren aus Tauche, Beeskow und aus Friedland waren auch bei einer Ölhavarie am Schwielochsee gemeinsam im Einsatz. In der Nähe des Campingplatzes Sawall hatte sich Öl in den See ergossen.

Unter der Leitung der Taucher Gemeindewehr haben die Feuerwehrleute Dienstagabend eine Ölsperre errichtet und ein Bindemittel eingeführt. Die ölgetränkten Würfel wurden am Mittwochnachmittag aus dem Wasser gefischt und die Ölsperre wieder eingeholt.